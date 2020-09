Centraide Mauricie: belle façon de lancer la campagne 2020

C’est ce midi que Centraide Mauricie lançait sa campagne de financement 2020 et l’organisme a décidé d’innover cette année en amenant ses membres à même le terrain.

Chacun d’entre eux a donc mis la main à la pâte dans la chaîne de création afin de préparer des paniers alimentaires. «C’est le lancement de notre campagne partout au Québec et on ne s’est pas fixé d’objectif financier cette année, car un chiffre reste un chiffre. On y va avec le besoin et plus on amasse d’argent, plus on vient aider notre communauté, chez nous. Habituellement, on tenait la Marche des parapluies qui était très symbolique pour notre lancement. On réunissait sous un même parapluie des gens qui contribuent et qui donnent à Centraide (Mauricie) avec des gens qui reçoivent des services dans la région», explique Chantal Ferland, directrice régionale par intérim.

«COVID-19 étant, on ne pouvait pas tenir notre activité habituelle alors on a amené les 12 membres du cabinet de campagne de notre région qui aident à aller chercher de l’argent à faire du bénévolat aux Artisans de la Paix. On voulait leur rappeler l’essence du pourquoi ils font des dons aux gens et du pourquoi il est important d’aller chercher des dons pour aider les 94 organismes de la Mauricie reliés à Centraide Mauricie.»

C’est Donald Olivier, le directeur de la Production à la direction régionale d’Hydro-Québec, qui agit à titre de président du cabinet de campagne. L’an dernier, Centraide Mauricie avait dépassé le 1,5 million $ en récolte.

Rappelons que la campagne annuelle récolte des milliers de dollars afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Celle-ci est principalement réalisée au sein d’entreprises et d’organisations qui permettent la sollicitation auprès de leurs employés. Ceux-ci participent majoritairement au programme de déduction à la source. La population et les entreprises sont également de grands contributeurs. Pour faire un don, visitez le https://centraide-rcoq.ca/mauricie/.