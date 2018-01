Des centaines de chiens de traîneau attendus à Saint-Luc

Crédit photo : Archives

SAINT-LUC-DE-VINCENNES. La municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes accueillera le 12e Défi Mauricie les 3 et 4 février. Environ 80 mushers et leur attelage sont attendus.

Cette traditionnelle course de chiens de traîneau comprend deux classes, soit celle à six chiens et l’illimitée pour les attelages comptant jusqu’à vingt-deux chiens. Les participants de chacune des deux classes devront compléter deux étapes. Le temps cumulé de celles-ci départagera les mushers au classement final.

Le premier départ sera donné à 11h le samedi. La cérémonie de remise des bourses et des trophées se tiendra dimanche en fin d’après-midi. Un total de 10 000 $ sera remis dans le cadre de cet événement. Les spectateurs peuvent assister au départ et à l’arrivée des courses sur le terrain des loisirs à Saint-Luc-de-Vincennes.