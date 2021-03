Célébrer la Francophonie malgré la pandémie

Du 18 au 28 mars, la Francophonie sera à l’honneur à l’occasion des Journées internationales de la Francophonie en Mauricie.

Le coup d’envoi sera donné le 18 mars à 10h, tandis que de grands noms comme Fred Pellerin et Zachary Richard participeront au gala d’ouverture sous le thème Fiers au cœur de la Francophonie. L’événement sera présenté dans une formule virtuelle et proposera des prestations culturelles de partout dans le monde et des témoignages.

Le romancier David Goudreault sera l’auteur invité de la dictée textée le 26 mars à 9h, toujours en mode virtuel. Présentation de courts-métrages, apéro-poésie, rencontre d’auteur, tournée d’auteurs en classe et conférences sont aussi au programme.

«La mobilisation soutenue d’autant de partenaires pour une neuvième édition exprime une grande fierté de vivre et de contribuer au dynamisme d’une région au riche héritage francophone. Cette fierté se traduit également dans l’affirmation de notre caractère francophone comme valeur ajoutée au développement de la Mauricie, tant au point de vue scientifique, culturel ou économique», souligne Sylvain Benoit, président du comité organisateur et directeur du Bureau des relations internationales de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

La programmation complète est disponible au www.jifmauricie.com.