Célébrer en grand avec l’Expo de Trois-Rivières

Crédit photo : Photo Audrey Leblanc - archives

ÉVÉNEMENT. Pour fêter son 113e anniversaire, l’Expo de Trois-Rivières dévoile une programmation particulièrement variée dans le volet de la culture, le sport et de l’agriculture. L’événement propose plusieurs nouveautés qui coloreront cette prochaine édition.

«Dans l’optique de toujours amener l’événement plus loin, l’équipe a mis l’épaule à la roue pour faire l’une des programmations les plus extraordinaires», soutient la directrice générale de l’organisation, Marie-Ève Roy.

Sur la scène culturelle, l’Expo se renouvelle afin de répondre à la demande. «C’est une initiative de Marie-Ève on avait le goût de relancer le côté artistique, souligne le directeur artistique de l’événement, Stéphane Roy. On fait deux cabarets et deux galas d’humour, plus une soirée d’improvisation. C’est aussi simple que ça!»

Le Cabaret de l’Expo ouvrira avec le gala d’humour de Maxim Martin, le 5 juillet. En compagnie de sa brochette d’artistes de la relève, soit Alex Douville, Didier Lambert et Yannick de Martino, l’humoriste invité a une carte blanche pour le spectacle.

Le second gala d’humour sera animé, le 12 juillet, par l’humoriste Philippe Bond accompagné de Derrick Frenette, Étienne Dano et Mélanie Ghanimé.

De plus, le chapiteau accueillera l’univers du cirque le 6 juillet grâce à la présence de Ben et Jarrod et ses invités. La fête continuera avec une soirée de contes par l’intermédiaire d’une soirée âge d’or.

Enfin, la soirée d’improvisation présentera des matchs avec la participation de joueurs professionnels, soit Pier-Luc Funk et Saloné Corbo. La Ligue d’improvisation Mauricienne sera aussi de la partie en ce spectacle du 11 juillet.

Le sport, aussi de la fête

Comme nouveauté, l’Expo proposera un match de dek hockey, le 8 juillet, qui impliquera la collaboration de plusieurs personnalités québécoises, dont Emmanuel Auger, Mickaël Roy et Étienne Drapeau. Ils affronteront l’équipe d’Énergie 102,3 dans une ambiance de plaisir et de compétition.

Toujours dans un créneau familial, les galas de lutte reviendront le 14 juillet. «Je lutte dans toutes les grandes fédérations du Québec et en Ontario, mais l’Expo de Trois-Rivières reste tout le temps ma place préférée», souligne Maxim Lemire, lutteur professionnel.

Les motocross de haute-voltige réintègrent l’événement avec la participation de cinq pilotes professionnels. Il y aura plusieurs représentations du 5 au 14 juillet.

D’ailleurs, des tours d’hélicoptères seront aussi disponibles à compter de cette année.

Agriculture au programme

Pour ce grand anniversaire, l’agriculture sera évidemment à l’honneur. Une kyrielle d’activités seront présentées dans une ambiance jumelant célébration et éducation. Le contact qu’offre l’Expo de Trois-Rivières avec les animaux et le milieu agricole est une occasion pour les Trifluviens d’en apprendre un peu plus sur ce milieu.

«L’agriculture au Québec est une richesse incroyable pour la population. L’exposition contribue d’une façon particulière à la compréhension et à la sensibilisation de la population à ce qu’il se trouve dans nos assiettes et à la provenance des aliments», mentionne le président Ghislain Demers.

Dans cette optique, l’événement offrira une série d’ateliers traitant de l’agriculture urbaine afin de familiariser les Trifluviens à cette pratique. Différents sujets seront couverts grâce aux connaissances de l’équipe de La Brouette, un organisme nouvellement implanté dans la région.

Aussi, les familles auront la chance de s’initier à l’expérience agricole grâce à un circuit qui les rapprochera de la réalité vécue par les fermiers. Ils découvriront ce métier en accomplissant des tâches de la ferme jusqu’au marché. Cette activité sera offerte à tous les jours jusqu’à 21h.

Plusieurs activités ont regagné la programmation comme les concours d’animaux, le Junior 3R et les spectacles de chevaux attelés.

N’aillez crainte, Beauce Carnaval sera de retour avec ses manèges afin de divertir autant les petits que les grands.

La prévente des passeports se déroule du 6 juin au 3 juillet au coût de 40$. Il comprend l’accès illimité aux manèges et aux spectacles, tout au long des dix jours de l’événement.

L’entrée journalière est au tarif de 18$.

Pour plus d’informations : www.expotr.ca