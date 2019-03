Ceinture de sécurité: les policiers vous surveillent

PRÉVENTION. L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) et Contrôle routier Québec (CRQ) tiendront de nombreuses interventions planifiées à travers la province, du 29 mars au 4 avril 2019, dans le cadre de l’Opération nationale concertée ceinture 2019.

C’est sous le thème « Sur la route, la sécurité et moi ça clique! », qui vise à rappeler l’importance de boucler sa ceinture de sécurité et à amener l’ensemble des occupants d’un véhicule à faire de même, que se déploiera la 12e édition de l’Opération ceinture.

Rappelons que selon les recherches, la ceinture de sécurité contribue largement à sauver des vies et à diminuer la gravité des blessures.

Chaque année, en moyenne, environ 30 % des conducteurs et passagers de véhicules de promenade décédés ne portaient pas leur ceinture. De 2013 à 2017, en moyenne par année, 54 personnes décédées et 140 personnes blessées graves dans un accident ne portaient pas leur ceinture de sécurité (conducteurs et passagers).

La problématique des gens qui ne portent pas la ceinture de sécurité dans les collisions mortelles est davantage marquée chez les hommes âgés de 25 à 49 ans.

Campagne de sensibilisation

Par ailleurs, la Société de l’assurance automobile du Québec déploie, pour une deuxième année consécutive, une campagne de sensibilisation sur l’importance de s’attacher à l’arrière comme à l’avant. La campagne se tient du 25 mars au 21 avril 2019.

Cette campagne, qui s’adresse à l’ensemble des conducteurs et leurs passagers, mais qui cible principalement les passagers à l’arrière, les hommes de 20 à 49 ans, ainsi que les conducteurs de véhicules lourds, comprendra des messages radiophoniques, des placements ciblés dans les médias sociaux et des outils de sensibilisation (dépliants et Web).

Pour suivre la campagne de sensibilisation sur le Web, le public est invité à s’abonner aux comptes Twitter, Facebook et Instagram de la Sûreté du Québec, de même qu’à ceux des corps de police municipaux et de la Société de l’assurance automobile du Québec.