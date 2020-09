Cégep de Trois-Rivières: un premier cas de COVID-19 confirmé

Un cas positif à un test de la COVID-19 a été déclaré chez une personne étudiant au Cégep de Trois-Rivières. La Direction de la santé publique, en collaboration avec la direction du cégep, procède actuellement à une enquête épidémiologique auprès des personnes qui auraient pu être en contact avec la personne testée positive.

Les étudiants placés en isolement ne seront pas pénalisés, assure le directeur général du Cégep, Louis Gendron. « Ce premier cas déclaré dans notre établissement nous indique que les protocoles sanitaire et d’urgence fonctionnent et que les différents rappels ont permis à la communauté collégiale de bien les intégrer. Aussi, les liens tissés au cours des derniers mois avec le CIUSSS MCQ ont permis aux deux organisations de prendre en main cette situation de façon diligente, et ce, même en contexte de la fête du Travail», indique-t-il.

Le protocole mis en place au Cégep de Trois-Rivières à la rentrée se concentre sur trois éléments cruciaux: l’autoévaluation de son état de santé, le port du masque ou du couvre-visage ainsi que l’accès contrôlé aux deux pavillons principaux de l’institution. Ce protocole sanitaire sera évolutif et s’adaptera aux mesures et aux recommandations de la Direction générale de la santé publique.

La direction du Cégep de Trois-Rivières suit la situation de près en collaboration avec les autorités régionales de la santé publique.