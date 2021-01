Cégep de Trois-Rivières: 40 000$ pour adapter des classes à l’enseignement à distance

La Fondation du Cégep de Trois-Rivières a reçu un don de 40 000$ de la Fondation Lucie et André Chagnon dans le but de créer des classes adaptées à l’enseignement à distance au collège.

Le projet en question visait à faciliter le plus possible l’acte d’enseigner à distance en contexte de COVID-19 et ainsi offrir à chaque élève du Cégep de Trois-Rivières un enseignement de qualité.

L’objectif était plus précisément de valider cinq technologies optimisant l’enseignement offert et ainsi réduire le temps d’adaptation des enseignants dont l’approche est plus traditionnelle. Dans un premier temps, cette solution a été déployée dans 15 classes.

«Nous travaillions déjà sur ce type de projet avant la crise, mais avec celle-ci, nous avons accéléré la cadence afin d’offrir à tous l’enseignement de qualité qui a fait notre réputation. Il était impensable pour nous de ne pas réfléchir à des solutions et alternatives innovantes à l’enseignement dans le contexte actuel, et c’est là que le projet est né», explique Simon Lévesque, directeur adjoint à l’innovation au collège.

Lors du passage du collège en zone rouge, les technologies mises en place durant l’été et au début de l’automne ont pu répondre adéquatement aux besoins des professeurs et des étudiants.

De plus, ces technologies d’enseignement bimodales ont su répondre au besoin mentionné par nos étudiants, soit celui de pouvoir se présenter, lorsque possible, en groupe extrêmement réduit, soutient la Fondation du Cégep de Trois-Rivières. Les enseignants peuvent ainsi faciliter les interactions par une formule ressemblant davantage à celle utilisée avant la COVID-19.