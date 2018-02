Le Cégep a une nouvelle image

Crédit photo : Audrey Leblanc

IMAGE. Le Cégep de Trois-Rivières s’est offert une cure de rajeunissement. L’institution scolaire a maintenant un nouveau logo.

«On a fait ça pour augmenter le sentiment d’appartenance au Cégep, augmenter la fierté des étudiants et du personnel. On voulait avoir une identité pensée et développée pour les étudiants», indique le directeur général du Cégep, Louis Gendron.

C’est l’entreprise Absolu qui a créé la nouvelle plateforme graphique du cégep et des Diablos. Dès la prochaine rentrée scolaire, les étudiants pourront se procurer des vêtements à l’effigie du Cégep. Une ligne de vêtements sera offerte chez Coopsco, à la succursale du collège.

Le nouveau logo du Cégep de Trois-Rivières est composé d’un « T » bleu à l’intérieur duquel on retrouve les traits contours et la schématisation des lettres « T » et « r ». La signature de marque « Nous, le cégep » accompagne ce logo.

Quant au logo des Diablos, la typographie a été légèrement modifiée et le bleu est maintenant harmonisé au bleu utilisé dans le nouveau logo du cégep. La nouvelle identité du collège sera déployée ce printemps de façon graduelle pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires.