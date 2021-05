Cédric Desruisseaux se joint aux Gee-Gees

L’ancien attaquant des Estacades de Trois-Rivières, au niveau Midget AAA, Cédric Desruisseaux, enfilera l’uniforme des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa la saison prochaine.

L’équipe en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux. Le Warwickois vient de connaître la meilleure saison de sa carrière junior. Il a été le joueur le plus productif de la Ligue de hockey junior majeur du Québec cette saison, lui qui a récolté 42 buts et 36 mentions d’aide en 40 parties. Il a de plus affiché un différentiel de +46.

En 229 matchs de saison régulière au sein du Circuit Courteau, il a inscrit 100 buts et 101 passes, pour un total de 201 points. Il a été réclamé en première ronde par les Tigres de Victoriaville en 2016, le 17e choix au total. Outre les Tigres et les Islanders, il a porté les couleurs des Voltigeurs de Drummondville dans la LHJMQ. Il a toujours été reconnu pour son flair offensif.