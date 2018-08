Cécilia Protz, une femme dévouée à sa communauté

Crédit photo : Photo Audrey Leblanc

COMMUNAUTÉ. Il y a de ces personnes qui ont le cœur sur la main et qui n’hésitent pas à aider les autres. Cécilia Protz est définitivement l’une d’entre elles. Il y a trois ans, quand la coordonnatrice du Bucafin a su que l’Agence immobilière sociale voulait cesser ses activités. Elle a refusé de regarder passer la parade les bras croisés. Et maintenant, grâce à son travail, des personnes en situation de pauvreté ont encore un toit.

À l’époque, l’agence immobilière sociale avait acquis un immeuble à logements à proximité du boulevard du Saint-Maurice dans le but d’y loger des personnes aux prises avec de graves problèmes financiers. Mais après avoir elle-même rencontré des difficultés financières, l’ancienne administration s’est vue dans l’obligation de mettre la clé sous la porte.

«J’ai entendu parler de la situation et j’ai dit non, on ne peut pas laisser faire ça, raconte Cécilia Protz. Les locataires de cet immeuble venaient faire leur lavage à la buanderie du Bucafin. Je les voyais souvent et je ne pouvais pas les laisser se retrouver à la rue. Ce sont principalement des aînés en situation de pauvreté. C’était impensable pour moi de ne rien faire pour eux.»

Cette dernière a donc choisi de prendre les rênes de l’Agence immobilière sociale. Et pour éviter de payer des frais administratifs, elle a fusionné l’administration de l’organisme à celle du Bucafin.

«Quand j’ai visité l’immeuble à logements la première fois, j’ai constaté à quel point c’était délabré, se souvient Mme Protz. Pratiquement tout était à refaire à l’intérieur. Des fenêtres avaient même été cassées.»

Le problème, c’est que le projet de rénovation de la bâtisse ne cadrait dans aucun programme d’aide gouvernementale. Là encore, ce n’est pas ce qui allait freiner Cécilia Protz. Elle s’est retroussé les manches et est allée cogner à la porte de son député, Jean-Denis Girard. Son équipe et lui sont parvenus à convaincre les bonnes personnes de l’importance du projet, si bien que de petites sommes ont été récoltées à gauche et à droite.

Des entreprises solidaires

Au fil des mois, les appartements ont donc pu être rénovés. Il n’en reste plus qu’un seul à remettre en état sur les neuf que contient le bâtiment. «C’est beaucoup de travail, mais on y arrive, petit à petit. Ça vaut la peine de le faire. C’est essentiel pour ces personnes-là. On ne le fait pas pour recevoir des fleurs, on le fait parce qu’il y a des gens qui en ont vraiment besoin», mentionne Mme Protz.

«Il faut dire que j’ai reçu beaucoup d’aide, ajoute-t-elle. Des entrepreneurs et des partenaires ont contribué à leur façon. J’ai senti une belle solidarité de leur part. Sans le travail de tout le monde, il y aurait des gens à la rue à l’heure où on se parle.»

L’École d’agriculture de Nicolet a notamment fourni une serre et de petits bacs de jardinage pour embellir la cour arrière de l’immeuble et permettre aux locataires de cultiver des légumes.