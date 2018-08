«Ce sera la campagne d’une meilleure qualité de vie au Québec» -Philippe Couillard

Crédit photo : Photo Pier-Olivier Gagnon

Le PLQ lance sa campagne électorale en Mauricie

POLITIQUE. Le Parti libéral du Québec (PLQ) lançait sa campagne électorale 2018 à la Ferme Nouvelle-France de Sainte-Angèle-de-Prémont, jeudi soir, dans une région très convoitée par tous les partis politiques.

En compagnie de plusieurs candidats et sous haute surveillance policière, le chef du PLQ, Philippe Couillard, y est allé d’un discours optimiste en se basant sur le travail accompli à la tête du gouvernement au cours des dernières années.

«On a véritablement remis le Québec sur les rails. Bien solidement! Notre projet c’est de renforcer la capacité de chacun et chacune à contribuer à sa manière au progrès du Québec. On a réalisé un progrès extraordinaire au cours des quatre dernières années. Dès le 1er octobre, on va continuer d’avancer avec un gouvernement libéral», a d’abord déclaré Philippe Couillard lors de son allocution devant des militants et militantes de la région.

«Notre équipe est à l’écoute des Québécoises et des Québécois. Aujourd’hui, nous reprenons la route pour leur présenter notre vision pour toutes nos régions. Pendant le dernier mandat, nous avons solidifié les bases du Québec en nous occupant des finances publiques et de notre développement économique. Nous pouvons maintenant faire un autre pas. Notre campagne sera centrée sur un objectif principal: faciliter la vie des Québécoises et des Québécois», a-t-il exprimé sur la scène extérieure devant la Ferme Nouvelle-France.

Le chef du PLQ a profité de l’occasion pour revenir sur les projets réalisés dans la région en matière de création d’emplois, d’économie, de santé, d’éducation et de mobilité durable. Il a également soutenu que l’un des défis actuels est de trouver des solutions à la pénurie de main-d’œuvre partout au Québec. «Nous avons toujours d’importants défis à relever, comme combler quelque 100 000 emplois vacants dans toutes les régions de la province. Mais le Québec a la force de les relever. Nous voulons donner à la population plus de temps, plus d’argent, plus d’accès aux services, plus de façons de se déplacer et de réaliser des projets. Ce sera la campagne d’une meilleure qualité de vie au Québec».

Dès demain, Philippe Couillard sillonnera les routes du Québec et s’arrêtera à plusieurs endroits afin de dévoiler les engagements de son parti en vue du prochain mandat.

Candidats libéraux dans la région

Maskinongé: Marc H. Plante

Trois-Rivières: Jean-Denis Girard

Champlain: Pierre Michel Auger

Laviolette-St-Maurice: Pierre Giguère

Nicolet-Bécancour: Marie-Claude Durand

Suivez Pier-Olivier Gagnon sur Twitter: @POGagnon