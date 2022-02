Une dizaine de personnes vivant avec une déficience intellectuelle célébreront une journée de rêve à la station Vallée du Parc de Shawinigan le samedi 12 février.

C’est le patrouilleur Dominic Déry qui avait eu la brillante idée de lancer l’invitation au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) au plateau de travail de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), en 2020. Le projet n’étant pas possible à réaliser l’an dernier, en raison de la pandémie mondiale, il était de retour en 2022.

« On était allé en 2020 et on avait eu du fun! Ç’a avait été un gros succès alors on a décidé de faire revivre ça à nos usagers. C’est toujours en collaboration avec Véronique Busby et de Dominic Déry. D’ailleurs, je suis vraiment content qu’il s’implique autant et qu’il sensibilise ses proches à la différence », lance Marc Ayotte, intervenant au CRDI.

« C’est vraiment une belle journée pour nos usagers. Ils sont émerveillés par l’expérience et ils repartent de là gonflés à bloc. On avait deux usagers qui avaient peur la dernière fois que nous y sommes allés et si vous saviez l’estime qui est sortie de ces gens-là à la fin de la journée! Ils ont surmonté leur peur. J’ai un participant autiste qui veut toujours être traité comme tout le monde et lorsqu’il vit une telle expérience, il se sent comme tout le monde. Ce qui peut être un petit exploit pour nous est un grand exploit pour eux. »

Composée de neuf moniteurs/pilotes, l’équipe de Ski Adapté Mauricie offre aussi ses services aux groupes scolaires ou aux organismes spécialisés, ainsi qu’à toute personne vivant avec un handicap, que ce soit la mobilité réduite ou la déficience intellectuelle, notamment. Trois types d’appareils sont disponibles, soit le tandemski, le tandem flex et un dualski. L’usager est toujours accompagné d’un moniteur lors de la descente.

« Je suis content d’en parler parce qu’on peut inciter d’autres organismes à connaître Ski Adapté Mauricie et à aller l’essayer. L’équipe sur place est vraiment professionnelle et les moniteurs sont habitués à leur clientèle. Habituellement, l’intervenant doit rester proche dans ce genre de sortie, mais là, l’intervenant n’a pas trop à s’en mêler tellement que les moniteurs sont bons dans leur travail », ajoute M. Ayotte.

« L’usager s’assoit dans le traineau et se laisse skier par le moniteur derrière. Deux patrouilleurs s’assurent du trafic devant également alors c’est fait de façon sécuritaire et professionnelle. On a une participante en fauteuil roulant qui n’avait jamais fait de descente et je me souviendrai toujours d’une sortie où les chemins étaient en gravier et elle ne pouvait pas venir. Elle m’avait dit: »Tu vois Marc, ma chaise roulante va toujours m’empêcher de vous suivre ». La situation m’avait tellement marqué et l’année suivante, on l’amenait en camping et c’était la première fois qu’elle couchait dans une tente, à 27 ans. Aujourd’hui, elle peut aussi descendre des pentes avec nous », conclut-il.

Le service est offert gratuitement grâce à la collaboration de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Shawinigan, de la Randonnée Jimmy Pelletier et de la Commission Scolaire de l’Énergie.