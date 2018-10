Crédit photo : Marie-Eve Alarie

ARTS VISUELS. Jusqu’au 28 octobre, l’artiste-peinture Lucy Dandurand expose une vingtaine d’œuvres récentes au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac.

L’artiste originaire de Shawinigan est fascinée par le mouvement de la matière et le jeu avec les textures. Un peu à la manière du Test de Rorschach, les œuvres évoquent différentes choses en fonction de l’œil de celui qui le regarde. Certains y verront des papillons, d’autres décèleront des visages.

«Ce qui me fait vibrer, c’est la matière elle-même. La nature prend aussi une grande place dans mes créations. Ça m’inspire beaucoup. J’aime réinterpréter la nature d’une certaine façon», explique Lucy Dandurand.

En observant ses œuvres de près, on remarque un léger veinage, comme ceux d’une feuille, émerger de la peinture.

Le motif du papillon, qui est au cœur de cette exposition, se fait alors la métaphore d’un art impressionniste contemporain qui ne demande qu’à éclore pour virevolter dans cet espace entre rêve et réalité, où chacun est appelé à découvrir une part de son intimité.

«Pour moi, le papillon est une image inspirante. Ça a quelque chose de miraculeux. Ça fait référence à la vie et à la métamorphose», souligne-t-elle.

Pour arriver à ce résultat, elle a développé une technique qui recrée un effet miroir. «Je travaille jusqu’à ce que la toile me raconte une histoire. C’est à ce moment que j’accentue certains détails, jusqu’à ce que ça me fasse vibrer.»

«Mes œuvres et leur symétrie sont une partie de moi. Physiquement, je suis scindée en deux. J’ai eu un accident à l’âge de 16 ans et depuis, un côté de mon corps est paralysé. Je remarque que la symétrie dans mon travail est en quelque sorte une continuité de moi-même. J’étais droitière avant mon accident et c’est ce côté qui est paralysé. C’est pour cette raison que je crée sans pinceau. Cette technique me permet de ne pas avoir à utiliser ma main droite», raconte Lucy Dandurand.

L’exposition est présentée, en libre accès, dans la galerie d’art du logis du meunier. L’espace est accessible de 10h à 17h.

