«Ce que nous faisons pour le Festival, nous voulons le faire à l’année» – Mgr Tremblay

Le Festival de l’Assomption dresse un bilan positif

BILAN. Le recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, Mgr Pierre-Olivier Tremblay et toute l’équipe derrière le Festival de l’Assomption ont dressé un bilan positif de l’édition 2018 du Festival de l’Assomption qui s’est tenue du 7 au 15 août dernier. L’événement a attiré près 45 000 visiteurs.

L’achalandage qui se maintient d’année en année vient confirmer la position du Festival de l’Assomption comme un des événements touristiques majeurs de la région.

«On constate une transition significative de la clientèle qui vient au Festival de l’Assomption. Nous observons une augmentation de celle qui se déplace pour le volet culturel que nous proposons et une diminution de notre clientèle dite plus traditionnelle. Nous devons donc composer avec cette réalité et faire preuve de créativité et d’innovation pour attirer et faire revenir les gens», explique Mgr Tremblay.

La clientèle touristique a encore une fois répondu présente à l’invitation. Plus de 100 autobus provenant principalement de New York, Chicago, New Jersey, Washington, Ohio, Atlanta, Boston, Kingston, Mississauga, Montréal et Québec ont débarqué des milliers de visiteurs et de pèlerins durant les neuf jours. De nombreux pèlerins et visiteurs ont également voyagé de France spécialement pour l’occasion.

En nouveautés

Les grandes conférences présentées par Pierre Bruneau, le commandant Piché et Mgr Fisichella ont attiré près de 1 500 personnes. La méditation du corps et de l’esprit, où près de 500 personnes ont pris part à ce moment d’intériorité proposé dans les jardins tout au long des neuf jours, a également connu un grand succès.

«Avec cette proposition d’activités, nous avons attiré une clientèle nouvelle qui ne serait pas forcément venue au Sanctuaire. Ce que nous faisons pour le Festival, nous voulons le faire à l’année avec le projet de développement sur lequel nous travaillons : rejoindre une clientèle plus large et diversifiée. On pense aux familles entre autres», précise Mgr Tremblay.

Le 15 août, soit la journée la plus achalandée du Festival, ce sont près de 15 000 personnes qui ont pris part aux célébrations, spectacles, processions aux flambeaux et autres activités sur le site. La messe solennelle, présidée par Mgr Fisichella, fut un moment touchant d’une rare importance pour le Sanctuaire qui s’est vu offrir une Rose d’or par le Pape François, témoignant de l’importance du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap tant pour la région, la province, le Canada qu’à l’international.

Volet festif

Avec deux pôles importants dans la présentation des spectacles, l’organisation estime avoir trouvé un équilibre intéressant entre spiritualité et culture. Musique classique, jazz, musique du monde se sont relayées tour à tour sur l’esplanade et au Petit Sanctuaire dans le cadre des séries le vent qui danse et Sanctuaire en spectacle. Le spectacle de Florence K, en formule trio, a transporté la foule. Le Stabat Mater, avec les solistes Odette Beaupré et Lyne, fut un autre très beau coup d’essai. Les deux organisations songent d’ailleurs à réitérer l’expérience dans le futur.

Pour une deuxième année consécutive, deux grands événements de la région se sont associés pour offrir aux visiteurs un moment riche en originalité lors de la bénédiction des pilotes de NASCAR. (JC)