CCR Reborn au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco

CCR Reborn viendra rendre un hommage au légendaire groupe rock américain Creedence Clearwater Revival le 26 mars au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco.

Au programme: 1h30 des grands succès du groupe à qui l’on doit Proud Mary, Have You Ever Seen the Rain, Down on the Corner, Suzie Q, Bad Moon Rising et plus encore.

Les portes du cabaret ouvriront à 19h et la représentation débutera à 20h. Les billets seront mis en vente le vendredi 28 janvier à 11h au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson et au 819 380-979.

Le Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco disposera d’une configuration régulière avec places assises – admission générale. Les spectateurs devront garder le masque en tout temps, en conformité avec les mesures sanitaires en vigueur.