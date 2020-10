CCI3R : retour des Grands déjeuners d’affaires Cogeco

À la suite d’une interruption obligatoire de plusieurs mois, la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) revient avec ses Grands déjeuners d’affaires Cogeco, mais sous forme virtuelle.

Les membres et non-membres sont donc conviés le mercredi 28 octobre 2020 dès 7h30, sur leurs écrans, et il en sera de même jusqu’en mai 2020 de façon mensuelle.

« Pour le premier Grand déjeuner d’affaires Cogeco de la saison, on a voulu souligner la force et la résilience d’entrepreneurs de chez nous, en s’inspirant de la façon avec laquelle ils traversent courageusement la situation actuelle. Le contexte est extrêmement difficile pour toutes nos entreprises présentement. La pandémie fait place à l’innovation et à la créativité, et ils en sont la preuve. Puisse leur parcours devenir un encouragement pour notre communauté », exprime le président du conseil d’administration de la Chambre trifluvienne, Jean Pellerin.

Le panel d’entrepreneurs réunira Laurie Bellerive, propriétaire du Centre athlétique T-R, Patrick Buisson, président du Rouge Vin et du restaurant Pacini Shawinigan, et Marc-André Lebel, président du Groupe Pierre Naud, et sera animé par Guylaine Beaudoin, de Beaudoin Relations Publiques.

C’est un retour attendu par la communauté d’affaires, qui malgré le contexte actuel, pourra se rencontrer virtuellement, réseauter et prendre part à des conférences inspirantes.