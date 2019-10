CCI3R: des félicitations aux élus…et un rappel des priorités!

Au lendemain de l’élection fédérale où les Canadiens ont élu un gouvernement libéral minoritaire, la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) tient à féliciter les nouveaux élus, plus particulièrement François-Philippe Champagne (St-Maurice—Champlain), Louise Charbonneau (Trois-Rivières) et Yves Perron (Berthier—Maskinongé).

«C’est avec beaucoup de conviction que je souhaite offrir aux élus mon entière collaboration pour porter les dossiers de Trois-Rivières. Accompagnée de la directrice générale, Andréanne Guilbert, nous nous assurerons de travailler de concert avec les parlementaires élus et réélus, qui d’ailleurs, ont déjà démontré beaucoup d’intérêt envers les dossiers que la Chambre défend. Les préoccupations économiques de nos membres devront être au cœur des décisions de ces derniers. Comme nous l’avons toujours fait, on travaillera en collaboration, en mettant à profit la force du réseau des Chambres de commerce pour défendre nos dossiers», exprime avec volonté la présidente de la CCI3R, Johanne Hinse.

Pour la CCI3R, le nouveau gouvernement doit mettre en place les conditions propices aux investissements, favorisant la productivité et l’innovation, pour une économie croissante. L’organisation place notamment les dossiers d’infrastructure au cœur des actions, soit le train à grande fréquence, la réfection de l’Aéroport et le développement du projet du Port de Trois-Rivières.

Notons également la volonté d’aider les entreprises à trouver une main-d’œuvre qualifiée, abondante et favoriser la mobilité de celle-ci, sans oublier l’appui aux victimes de la pyrrhotite. La valorisation du patrimoine et de nos institutions culturelles comme le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et le site des Vieilles Forges, s’ajoutent aux priorités de la CCI3R.

La Chambre souligne aussi l’engagement et le courage de tous les candidats, ainsi que le travail de Robert Aubin et Ruth Ellen Brosseau qui ont agi comme députés de Trois-Rivières et de Berthier-Maskinongé ces huit dernières années.