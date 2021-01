Catherine Lessard à la direction générale de la Jeune Chambre

La Jeune Chambre de la Mauricie annonce la nomination de Catherine Lessard au poste de directrice générale.

Forte d’une expérience de près quinze ans dans le service à la clientèle et en gestion de personnel, Mme Lessard a été auparavant directrice de l’Hôtel Super 8 Trois-Rivières, superviseure des opérations au Salon de jeux de Trois-Rivières et directrice Expérience client à l’Hôtel Oui Go!.

Impliquée auprès de la Jeune Chambre depuis plusieurs années, elle a à coeur le développement économique de la région et les enjeux qui touchent les jeunes entrepreneurs et professionnels de la Mauricie. Son entrée en fonction est prévue pour le 4 février prochain.