Les Cataractes rebondissent face Ã  lâ€™Armada

LHJMQ. Comme c’est souvent le cas depuis le début de la saison, les Cataractes ont livré une grosse performance face à une puissance du Circuit Courteau. Cette fois, ils ont défait l’Armada au compte de 4 à 2 grâce, encore une fois, à une excellente performance de Mathieu Bellemare (3-1-0).

L’Armada avait ouvert la marque en première période gracieuseté de Charles-Antoine Giguère.

Les Cataractes ont pris le contrôle de la rencontre dans la première moitié du deuxième vingt.

Antoine Demers (1:33), Jan Drozg (8:24) et Vasily Glotov (9:10) ont tour à tour déjoué leur ancien coéquipier Mikhail Denisov.

Les visiteurs ont su profiter de deux supériorités numériques lors de cette courte séquence.

Leon Denny est venu porter la marque à 4 à 1 dans un filet désert. Samuel Leblanc a marqué en fin de match pour l’Armada.

«Ce que les gars ont réussi à faire aujourd’hui, c’est notre meilleure performance de l’année. Et de loin! Au-delà du résultat, ils ont bien fait pendant 60 minutes», a confié Daniel Renaud, entraîneurs-chef des Cataractes.

«On le voit quand on prend l’avance! Les gars continuent de travailler fort, à l’inverse de vendredi où on s’est fait marquer deux buts en partant. Il faut toujours trouver le moyen de compétitionner en tant que jeune équipe.»

Devant le filet de l’autre côté, le Shawiniganais Mathieu Bellemare livrait une cinquième bonne performance en autant de sorties depuis son retour dans la ville de l’électricité. Il a repoussé 28 rondelles pour se mériter la première étoile du match.

«Il a encore offert une grande performance et l’équipe au complet est en confiance devant sa façon de jouer depuis son arrivée. Les gars savent que lorsqu’ils prennent l’avance, ils n’ont pas besoin d’en faire plus et n’ont qu’à respecter le plan», a ajouté Renaud.

Jérémy Manseau a obtenu deux aides, tandis que Glotov récoltait aussi 2 points. Shawinigan a été en mesure de neutraliser Alex Barré-Boulet, meilleur pointeur du circuit (67 points).

Mine de rien, les Cats sont de retour à 8 points des Foreurs de Val-d’Or, eux qui occupent le 16e et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires.

Le prochain match des Cataractes aura lieu ce jeudi à Shawinigan face à ces mêmes Foreurs. La rencontre aura donc une importance capitale dans la course aux séries.