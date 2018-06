Carte Accès-Musée: au musée en famille…gratuitement!

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

CULTURE. Les bibliothèques publiques de la Mauricie et du Centre-du-Québec et 13 d’institutions muséales s’allient pour lancer la nouvelle Carte Accès-Musée.

Cette carte, que l’on peut emprunter dès maintenant dans les bibliothèques membres du Réseau Biblio CQLM, donne accès gratuitement à plusieurs musées pour deux adultes et trois enfants pour la durée de l’emprunt, soit deux semaines.

«Cette action existe un peu partout à travers le Québec. On commençait à s’y intéresser lorsque le Réseau Biblio et les membres de Médiat-Muse ont aussi montré leur intérêt. C’est le même processus d’emprunt qu’un livre, à la différence qu’il n’est pas possible de renouveler la Carte Accès-Musée. On peut également la réserver», explique Marie-Andrée Levasseur, présidente de Médiat-Muse.

Trois exemplaires de la carte sont disponibles dans chacune des bibliothèques participantes. Il n’est pas exclu que d’autres institutions muséales à travers la Mauricie et le Centre-du-Québec s’ajoutent à l’offre actuelle.

Le préfet de la MRC des Chenaux et maire de Saint-Maurice, Gérard Bruneau, voit l’arrivée de cette carte d’un bon œil.

«La demande d’offre culturelle ne cesse d’augmenter en milieu rural. Les bibliothèques rurales sont de plus en plus attractives. En milieu rural, les bibliothèques sont des lieux de culture par excellence. Je suis convaincu que cette collaboration régionale sera avantageuse pour les milieux ruraux», commente-t-il.

Famille tout inclus

La Carte Accès-Musée est le premier projet sur onze à voir le jour dans le cadre de la démarche Famille tout inclus. Le but de cette initiative est d’offrir une meilleure accessibilité aux enfants et aux familles dans les lieux culturels de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Famille tout inclus est ainsi né de la volonté de développer une offre et de services axés sur la famille, mais aussi d’accompagner et de soutenir les organismes culturels pour s’outiller à mieux accueillir les familles.

Les dix autres projets seront annoncés progressivement au cours des trois prochaines années.

L’initiative Famille tout inclus bénéficie d’une subvention de 16 500$.

***

Musées participants

Trois-Rivières

Boréalis

Centre culturel Pauline-Julien (entrée gratuite)

Centre d’exposition Raymond-Lasnier (entrée gratuite)

Galerie d’art du Parc (entrée gratuite)

Maison Rocheleau dite «Manoir des Jésuites»

Manoir Boucher de Niverville

Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac

Musée POP

Musée des Ursulines

MRC des Chenaux

Domaine seigneurial de Sainte-Anne / Sainte-Anne-de-la-Pérade

Vieux Presbytère de Batiscan

Rive-Sud