Faire réparer votre véhicule après un accident est un processus complexe qui nécessite plusieurs étapes, dont l’application de peinture. Cette étape peut être l’une des parties les plus difficiles de la réparation de carrosserie, car il faut faire correspondre la couleur de la peinture à celle du véhicule pour que les réparations ne soient pas perceptibles. D’où l’importance de bien choisir son atelier de carrosserie esthétique.

En quoi consiste la peinture automobile ?

La peinture automobile est composée de trois ingrédients : résine, pigment et solvant. La résine détermine la durabilité de la peinture, le solvant fournit une viscosité rendant la peinture applicable et le pigment est la couleur. Généralement, le pigment se présente sous la forme d’une poudre et comprend à la fois une couleur et un toner aidant à atteindre la teinte parfaite.

Étant donné que ces trois composants ont tous un impact sur la qualité finale du travail de peinture de la carrosserie, il est important de trouver la correspondance de peinture exacte en utilisant une marque de peinture automobile réputée ou en vous rendant chez un professionnel pour obtenir un résultat de qualité.

Carrosserie esthétique : comment choisir la couleur ?

Les couleurs de peinture automobile se voient attribuer un code spécifique, mais il existe plusieurs variantes pour chaque code. Même les couleurs de base comme le noir seront disponibles en des dizaines de nuances différentes. De plus, il est important de garder à l’esprit que les couleurs s’estompent normalement après avoir été sur la route pendant quelques années.

Les ateliers de carrosserie utilisent une variété de techniques pour faire correspondre les couleurs sur un véhicule. Pour commencer, les véhicules ont une étiquette située quelque part sur le véhicule (à l’intérieur de la porte, du coffre, du capot ou de la boîte à gants) indiquant le code de couleur de la peinture. Cela permet à l’atelier de voir les formules les plus courantes dans la base de données de couleurs du fabricant. Le peintre choisit alors une variante de couleur dans la base de données et pulvérise de la peinture sur une carte pour comparer la couleur avec celle du véhicule.

Si la couleur sur la carte ne ressemble pas à la couleur du véhicule, une caméra spéciale est utilisée pour déchiffrer la teneur en pigment de la peinture du véhicule. Le peintre utilise ensuite cette formule pour créer une autre carte d’essai. Si la couleur ne convient toujours pas, le peintre utilise son acuité visuelle pour ajuster le ratio de pigments dans la formule en fonction de la couleur du véhicule.

Faire correspondre la couleur et la finition d’un véhicule est plus facile aujourd’hui qu’il y a de cela quelques-années. Les constructeurs automobiles ont appris de nombreuses leçons sur les besoins de réparation et d’entretien des propriétaires de véhicules, et ils ont de plus en plus opté pour des systèmes standardisés. Cependant, lorsque le véhicule a besoin de retouches ou de réparations au niveau de la carrosserie, il est important de choisir un atelier qui a les connaissances requises et qui utilise des peintures de la plus haute qualité.