Carol Fillion est le nouveau PDG du CIUSSS

Carol Fillion, qui assurait l’intérim à titre de président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec depuis janvier, a finalement été nommé à titre de PDG par la ministre de la Santé et des Services sociaux.

Détenteur d’une maîtrise en sciences de l’administration, gestion et développement des organisations de l’Université Laval et titulaire d’un baccalauréat en psychoéducation, M. Fillion possède plus de 30 années d’expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux, dont près de la moitié dans des fonctions de direction générale.

Il a également occupé la fonction de directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation et aux partenariats du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke de 2015 à 2017, avant d’occuper le poste de PDG adjoint au CIUSSS MCQ.

Auparavant, il a agi à titre de directeur général du Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke pendant six ans, en plus de cumuler plusieurs postes de direction au Centre jeunesse de l’Estrie de 2000 à 2009.