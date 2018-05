Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉVÉNEMENT. Sept étudiants de secondaire 1 en entrepreneuriat à l’école secondaire des Pionniers ont organisé un carnaval au profit de la Fondation québécoise du cancer. L’événement aura lieu ce samedi 26 mai, de 9h à 17h, à l’établissement d’enseignement situé sur le boulevard du Carmel.

Une mini-ferme, des jeux de kermesse, des jeux gonflables et du maquillage pour enfants sont prévus lors de cette journée familiale. On retrouvera aussi sur place un jeu de serpents et échelles géant, des tirages et des kiosques de nourriture. De plus, l’entreprise trifluvienne Mont VR offrira aux participants la possibilité de vivre une expérience de réalité virtuelle.

C’est Shawn Corriveau, l’un des membres du groupe, qui a eu l’idée d’associer le carnaval à la Fondation québécoise du cancer. «Ma mère a eu le cancer et elle a eu des services de la Fondation. C’est pour ça que j’avais le goût de donner à cette cause», explique-t-il.

Depuis plusieurs mois déjà, son équipe et lui multiplient les efforts pour faire de cette journée une réussite. Le coût d’entrée est de 5 $ par personne. Tous les profits seront remis à la Fondation québécoise du cancer.

Mentionnons par ailleurs que plusieurs autres projets entrepreneuriaux ont été mis sur pied cette année à l’école secondaire des Pionniers. «Le but, c’est de faire des événements d’envergure. Il faut que l’idée vienne des étudiants et que ça réponde à un besoin de la communauté», indique l’enseignant Patrick Leblanc. Les profits de ces événements sont remis à des causes et des organismes.