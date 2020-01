Carnaval: 30 ans de festivités au parc Sainte-Marguerite

Les 25 et 26 janvier, le parc Sainte-Marguerite accueillera la 30e édition du Carnaval du district. Pour l’occasion, la programmation de l’événement a été légèrement bonifiée. C’est notamment le cas du traditionnel feu d’artifice du samedi qui durera plus de 20 minutes cette année.

«On s’est réservé une partie du budget pour en mettre plein la vue durant le spectacle pyrotechnique. C’est l’un des moments culminants du carnaval», souligne André Beauchesne, du comité organisateur du carnaval et président de l’Association récréative Sainte-Marguerite.

Durant les deux journées d’activités, petits et grands pourront profiter des balades en calèche, de la tire sur la neige et des autres activités sur place. Robin Roy, d’Aérobin, proposera une séance d’aérobie aux gens sur place. Grand Chelem, la mascotte des Aigles de Trois-Rivières, devrait aussi venir faire son tour. Les étudiants en Loisirs du Collège Laflèche animeront le parc durant l’événement.

De plus, des jeux gonflables et de l’animation pour toute la famille attendent les participants, qui pourront se réchauffer avec des boissons chaudes.

Le chansonnier Éric Masson sera également spectacle au parc Sainte-Marguerite le samedi en soirée.

Pour ce 30e anniversaire, on retrouvera une grande glissade de neige dans le parc, un clin d’œil à la grande glissoire qui trônait dans le parc dans les débuts du carnaval du quartier.

«C’est la marque de commerce de notre carnaval, précise M. Beauchesne. C’est plus compliqué, de nos jours, de pouvoir déplacer de la neige propre dans le parc pour concevoir la glissade, mais on a pu avoir une entente avec le ministère de l’Environnement, grâce à la collaboration de la Ville. C’était impensable de ne pas l’avoir pour notre 30e édition.»

Une trentaine de bénévoles s’impliquent dans l’organisation du Carnaval de Sainte-Marguerite, qui lance, du même coup, la saison des carnavals de district à travers la ville. Une courte cérémonie précédera d’ailleurs le feu d’artifice pour rendre hommage aux générations de bénévoles qui se sont impliqués dans l’organisation de l’événement ces 30 dernières années.

«On est très fier de notre carnaval de quartier. Ça vient dynamiser le parc Sainte-Marguerite pour une fin de semaine et c’est accessible pour tous les résidents. On voit que les gens du quartier, ici, sont encore tissés serrés. Mais pour perdurer, il a fallu défoncer des portes dès les débuts, trouver des façons de financer nos activités. C’est une histoire de persévérance et de ténacité», conclut André Beauchesne.

