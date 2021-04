Les enquêteurs spécialisés en matière d’exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation d’un homme de 45 ans de Trois-Rivières, soit Carl Pépin, arrêté en lien avec de la pornographie juvénile. Une perquisition a également été menée dans une résidence de Trois-Rivières.

Les policiers ont entre autres saisi des fichiers contenant de la pornographie juvénile et du matériel informatique. Le suspect a comparu par voie de visioconférence et fait face à deux chefs d’accusation soit d’avoir accédé et possédé de la pornographie juvénile. Il a été remis en liberté avec des conditions à respecter. L’enquête suit toujours son cours et d’autres accusations pourraient s’ajouter.

La Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec regroupe au sein de son Service des projets d’enquêtes spécialisées, des experts en matière de cybercriminalité et d’exploitation sexuelle des enfants. Ces enquêteurs œuvrent en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et l’ensemble des policiers municipaux. Depuis la mise en place de la stratégie provinciale de la Sûreté du Québec en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants en 2012, plus de 1000 arrestations ont été réalisées. Grâce à cela, plusieurs centaines de victimes ont été identifiées.

Toute personne qui aurait de l’information sur cet homme ou sur ses agissements peut transmettre en tout temps des informations de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.

De plus, le public est invité à signaler toute situation d’exploitation sexuelle des jeunes sur Internet via le https://www.cyberaide.ca/app/fr/.