Capsules de café: partenariat entre Nespresso et Récupération Mauricie

Les amateurs de café Nespresso de la Mauricie auront désormais accès à une solution écologique pour se débarrasser de leurs capsules.

La filiale du géant suisse Nestlé a annoncé mardi qu’elle rendait disponible son programme du sac vert auprès des 38 municipalités membres de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM), dont Trois-Rivières.

Les propriétaires de cafetières Nespresso recevront dans les prochaines semaines un sac de plastique de couleur verte dans lequel ils seront invités à déposer leurs dosettes de café après utilisation. Une fois rempli, ce sac pourra être déposé dans le bac à recyclage. Rendu au centre de tri de Saint-Étienne-des-Grès, Récupération Mauricie verra à les mettre de côté afin que Nespresso prenne en charge les opérations de recyclage subséquentes.

Les sacs verts seront acheminés chez 2M Ressources, un recycleur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Celui-ci s’occupera de composter le marc de café pour qu’il puisse servir d’engrais sur des terres agricoles tandis que les capsules d’aluminium sont acheminées chez Rio Tinto Alcan qui les recycle dans sa production.

Le programme du sac vert de Nespresso est désormais disponible dans près de 500 municipalités au Québec. En Mauricie, cette solution environnementale sera offerte aux résidents de Trois-Rivières, Shawinigan, La Tuque ainsi que dans les municipalités des MRC de Mékinac, des Chenaux et de Maskinongé.

Fait à noter, Nespresso Canada prend en charge tous les coûts reliés à cette opération d’économie circulaire. Lors de la visioconférence pour dévoiler le nouveau programme, le président de Récupération Mauricie, Luc Dostaler, a d’ailleurs fait remarquer que son équipe avait bien pris le temps d’évaluer les impacts avant d’embarquer dans le projet. «On ne voulait pas d’un sac qui déchire facilement. Celui-ci est robuste et facilement visible pour les personnes responsables du tri des matières.»

Des centaines de propriétaires de Nespresso sont déjà inscrits sur le site web (www.nespresso.com) de l’entreprise et celle-ci se chargera de communiquer avec eux pour faire connaître son programme et leur acheminer des sacs verts. Nespresso Canada invite ceux qui ne le sont pas déjà à le faire ou à se rendre directement à l’une de ses quatre boutiques au Québec (2 à Montréal et 2 à Québec) où ils obtiendront des sacs gratuitement.

Ultimement, Nespresso Canada veut étendre son programme du sac vert partout au pays. Notons que le sac vert est fabriqué avec du plastique recyclé et que 80% de la matière qui compose les capsules de café est faite d’aluminium recyclé.