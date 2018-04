Cap-de-la-Madeleine: deux individus arrêtés pour des introductions par effraction

FAIT DIVERS. Les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois Rivières ont procédé à l’arrestation de deux suspects, en lien avec des introductions par effraction survenues dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Vers 1h40, dans la nuit du 18 avril, une alarme a dirigé les patrouilleurs au commerce Moto Thibeault, situé au 205 Dessureault, secteur Cap de la Madeleine. Arrivés sur les lieux, les patrouilleurs ont constaté qu’une porte du commerce avait été forcée.

Les suspects avaient déjà quittés les lieux. Un ratissage des environs a permis aux policiers de localiser ceux-ci dans un immeuble à logements, situé sur la rue Patry, après avoir suivi les traces de pas dans la neige fraîche. Ils étaient en possession d’une somme d’argent volée dans le commerce.

Les deux jeunes suspects, un mineur et un majeur, furent mis en état d’arrestation et conduits au Quartier général. Ils furent rencontrés par les enquêteurs et auraient avoués deux autres délits similaires dans un autre commerce du même secteur.

Darren Ferron, 18 ans, ainsi qu’un complice d’âge mineur, ont comparu ce matin au Palais de justice et au Tribunal de la jeunesse, sous des accusations d’introduction par effraction et de vol.