Cancer : un bottin numérique de toutes les ressources

La Fondation québécoise du cancer lance un bottin des ressources en ligne pour les personnes touchées par un cancer.

Destiné à l’ensemble de la population québécoise et au réseau de la santé, le bottin répertorie plus de 2 200 ressources disponibles à travers le Québec.

Le bottin compte 9 catégories de ressources, allant des thérapies complémentaires, aux prothèses mammaires et capillaires, en passant par les soins palliatifs, l’aide à domicile, le transport ou l’entraide et le soutien. Que l’on soit à la recherche d’un professeur de yoga certifié en oncologie à Val-d’Or ou de l’aide à domicile à La Tuque, les personnes atteintes pourront y trouver les coordonnées d’organismes ou de personnes ressources en oncologie près de chez elles ou de leur lieu de traitements.

Les Services Info-cancer de la Fondation demeurent toujours disponibles pour aider les gens dans leurs recherches au 1 800 363-0063. Les documentalistes et les infirmières expérimentées en oncologie des Services Info-cancer offrent aussi gratuitement et en toute confidentialité réponses, conseils, écoute et réconfort aux personnes atteintes ainsi qu’à leurs proches.

Pour consulter le bottin des ressources en ligne de la Fondation québécoise du cancer : services.fqc.qc.ca