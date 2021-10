Cancer du sein : appel aux dons pour l’achat d’une machine à la fine pointe de la technologie

La Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) fait appel à la générosité de la population, ce vendredi 22 octobre, dans le cadre d’une collecte de fonds à plusieurs intersections de la ville.

L’argent amassé servira à doter le département de radiologie du CHAUR d’un appareil de biopsie mammaire sous table stéréotaxie par tomosynthèse, utilisé pour mieux déceler certaines pathologies du cancer du sein.

« C’est une table avec une technologie supplémentaire. Ça permet de faire des tests plus poussés, de voir plus d’anomalies et aussi de détecter plus tôt les lésions, explique Dre Annie Ouellet, médecin radiologiste au CHAUR. On a déjà une table, mais elle ne permet pas d’en faire autant, ce qui fait en sorte qu’on doit référer des patientes à Québec ou Montréal. Avec la nouvelle table, on pourrait garder les patientes ici, et ainsi diminuer le temps d’attente avant la chirurgie. »

Dre Ouellet rappelle qu’une femme sur huit développera un cancer du sein au cours de sa vie. Actuellement, ce sont 200 femmes qui sont suivies annuellement au CHAUR pour ce type de cancer.

Une réussite collective

L’achat de la table stéréotaxie par tomosynthèse représente un investissement d’environ 250 000 $. C’est pourquoi la Fondation RSTR fait appel à la générosité des gens. La réussite de cette journée repose sur plus d’une centaine de bénévoles et sur la participation de nombreux partenaires.

« C’est vraiment l’effort collectif qui va nous permettre d’atteindre notre objectif, soutient Annie Brousseau, directrice générale de la Fondation RSTR. Plusieurs entreprises mettent la main à la pâte pour la cause. Certaines fournissent des employés pour la collecte. C’est le cas de Cogeco. Et le Caféier nous a fourni le café. On est heureux et touché de voir que les gens se mobilisent pour la cause. »

Six points de collecte sont répartis à travers la ville:

rues des Ormeaux et Chapleau

rues des Prairies et du Parc

boulevard des Chenaux et rue des Bouleaux

rue des Cyprès et boulevard du Chanoine-Moreau

côte Richelieu et rue Marion

côte Rosemont et rue Laflamme

À noter que les gens pourront faire des dons sans contact avec carte de débit ou carte de crédit.