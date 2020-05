Camps de jour: une autre option pour les familles trifluviennes

L’organisme Plein Air Ville-Joie modifie son offre de camps de jour cette année. Plutôt que de l’offrir uniquement à la fin août pour combler le service entre la fin des camps de jour municipaux et le retour en classe, l’organisme offrira des camps de jour tout l’été jusqu’à la fin du mois d’août.

La base plein air souhaite ainsi soutenir le retour au travail de certaines familles et de combler une offre très diminuée cet été en raison de la pandémie.

Cette saison estivale, la pandémie implique des mesures de distanciations rendant presque à coup sûr disponibles différentes installations de la base qui, par les années précédentes, avait une offre de service principalement en camp familial.

Le site de Plein Air Ville-Joie se prête très bien aux exigences de la santé publique, soutient le directeur général, Philippe Roy.

« Malgré les impacts significatifs de la pandémie sur notre organisation, nous voulons faire notre part cet été et offrir aux familles un moyen de retourner au travail et reprendre le cours d’une vie plus normale. Nous avons évalué avec sérieux toutes les mesures et exigences à prendre concernant la pandémie et nous serons en mesure d’offrir un camp de jour sécuritaire respectant toutes ces normes dont la distanciation physique et la limitation des contacts, la favorisation des activités extérieures qui est d’ailleurs déjà notre force, en plus de mettre en place les mesures d’hygiène adéquates», indique-t-il.

Par ailleurs, certains anciens animateurs seront sur le terrain pour faire vivre de beaux moments aux enfants.

Des places sont encore disponibles. Pour plus d’informations : info@ville-joie.com / 819 377-3987