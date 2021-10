Campagne des paniers de Noël : c’est parti pour les Artisans de la Paix!

Dans le but d’offrir un beau Noël aux familles en situation de pauvreté de Trois-Rivières, l’équipe des Artisans de la Paix est déjà au travail pour que les paniers de Noël soient bien garnis. Avec la précieuse collaboration d’une multitude de bénévoles, l’équipe des Artisans de la Paix pourra répondre à la demande et préparer 1600 paniers remplis de provisions et de cadeaux.

« C’est grâce aux dons reçus de la population, de nos partenaires, des entreprises privées, des médias via la Grande Guignolée, des institutions, des organisations caritatives, du milieu communautaire, de la ville de Trois-Rivières et des communautés religieuses que la Campagne des paniers de Noël sera un grand succès en 2021 », mentionne Robert Tardif, directeur général de l’organisme.

Tout comme l’an dernier, en raison des mesures sanitaires, les paniers seront livrés directement à la porte des personnes inscrites sur la liste. « La Ville de Trois-Rivières va nous fournir des camions et la STTR va nous prêter des autobus pour la livraison, indique M. Tardif. On va appeler les gens pour leur dire quelle journée on va passer. Il y aura une livraison de nourriture et une autre de cadeaux pour les familles avec des enfants. »

Encore cette année, situation sanitaire oblige, la confection des paniers se fera sur cinq jours, dans le respect des mesures en vigueur. M. Tardif rappelle également que seules les personnes inscrites recevront un panier. Il faut donc réserver sa place sans tarder en téléphonant aux Artisans de la Paix au 819 371-3366.