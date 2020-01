Campagne de sociofinancement: les Aigles gagnent leur pari

À 12 jours de la fin de sa campagne de financement participatif sur la plateforme web de La Ruche, les Aigles de Trois-Rivières ont officiellement atteint l’objectif de 20 000$ que s’était fixé l’organisation.

Le 19 novembre dernier, l’organisation des Aigles lançait cette campagne pour permettre à la population de participer aux efforts de relance de la concession qui s’apprête à faire son entrée dans la Ligue Frontier.

«On est bien contents! C’était important psychologiquement pour l’équipe d’y arriver parce que maintenant, tous nos objectifs sont atteints. Dans notre plan de sauvegarde du printemps, on voulait que la Ville et les partenaires aident plus. On a fait beaucoup d’efforts en ce sens, mais il nous restait les partisans à mobiliser, ce qu’on a fait avec la campagne de La Ruche», lance René Martin, directeur général des Aigles de Trois-Rivières.

Rappelons que les Aigles avaient demandé une aide financière de 50 000$ à la Ville de Trois-Rivières en septembre dernier. Cependant, les élus ont décidé de reporter la décision au mois de décembre.

Le montant demandé a finalement été accordé à l’équipe de baseball professionnelle, mais entre septembre et décembre, les Aigles ont rapidement dû mettre plusieurs actions en œuvre pour assurer la survie de l’équipe à Trois-Rivières.

André Côté, de Côté Réco, commanditaire de la Société de gestion gérant les activités des Aigles depuis sept ans, et le Groupe Vertdure, fondé par Jean Tremblay, ont confirmé qu’ils supporteraient de nouveau les Aigles et ont déposé les montants nécessaires auprès de la Ligue Frontier pour y garantir la présence de la formation trifluvienne. Du même coup, Paul Poisson était nommé président par intérim à la suite de la démission de Marc-André Bergeron.

Toutes les commandites et les fournisseurs ont également pu être renouvelés. Des gens d’affaires de la ville avaient aussi remis 125 000$ en dons pour assurer la pérennité de l’équipe.

Par ailleurs, le nom du stade a également été vendu à Quillorama pour une durée de trois ans, ce qui représente un investissement de 100 000$.

«Le succès de la campagne sur La Ruche prouve que les partisans tiennent aux Aigles. De notre côté, on continue à développer des partenariats. On a connu de bonnes ventes de billets de saison et de billets Flexi-choix avant les Fêtes. On souhaite voir plus de partisans au stade cet été», ajoute René Martin.

Depuis le début du mois d’octobre, la vente des abonnements de saison a connu une hausse de 80% par rapport à l’année précédente. Les messages d’appui aux Aigles se sont aussi multipliés sur les réseaux sociaux. Une vente spéciale de dix jours a permis d’écouler une quantité record d’abonnements de saison. Les rabais du Vendredi fou, une première chez les Aigles, ont aussi été populaires auprès des amateurs de baseball.

L’organisation des Aigles est présentement dans la préparation de la prochaine saison, tandis que le gérant TJ Stanton s’affaire à assembler une bonne équipe. Dès la semaine prochaine, les partisans pourront de nouveau se procurer des abonnements de saison auprès du bureau des Aigles.

Il est encore possible de contribuer à la campagne de sociofinancement sur le site web de La Ruche : https://laruchequebec.com/projet/les-aigles-trois-rivieres-6514/?fbclid=IwAR0J6JyphCyj-npAelxBsz4iYZtvj_kfLQ1tl_shZhxLzR1h4yDTcEeZd7I