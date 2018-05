Campagne d’achat local : la MRC reprend le flambeau

Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉCONOMIE. La MRC des Chenaux sera dorénavant le maître d’œuvre de la campagne d’achat local, mise sur pied en 2015.

Cette campagne vise à mettre en lumière la diversité des commerces et services de la MRC, et ainsi favoriser la pérennité et la création d’emplois. L’objectif est aussi de valoriser les services de proximité tels que les bureaux de poste, les institutions financières et les services d’organismes communautaires.

«Une ressource sera dédiée à ce dossier et y travaillera plusieurs heures par semaine. Ce sera encore la même formule de partenariats avec les acteurs du milieu», indique Patrick Baril, directeur général de la MRC des Chenaux. La personne en question sera identifiée prochainement.

Depuis trois ans, divers comités ont mis la main à la pâte pour promouvoir l’achat local dans le but ultime de créer un sentiment d’appartenance dans la population. Johanne Barrette de l’entreprise PranaSens agit à titre d’ambassadrice de cette campagne depuis le tout début.

«Je suis proche de la clientèle et ça me rend fière quand les gens me disent qu’ils tenaient à venir chez nous pour acheter local», dit-elle. Selon cette dernière, la campagne d’achat local a aussi permis de créer des liens entre les entrepreneurs.