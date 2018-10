Campagne annuelle: Année record pour le Centre Le Havre

Crédit photo : Photo Jonathan Cossette - Hebdo Journal

FINANCEMENT. La Fondation du Centre Le Havre a lancé sa 13e campagne de financement en maintenant un objectif raisonnable de 80 000$, malgré une récolte record de 249 613$ l’an dernier.

«L’an passé, la campagne fut exceptionnelle suite à l’incendie. Disons que l’appel à la population a été entendu. On a vu un mouvement de solidarité incroyable et efficace. On l’a également vu sur les réseaux sociaux», confie Jacynthe Laing, responsable des activités philanthropiques et de la communication de la Fondation du Centre Le Havre.

La Fondation invite maintenant ses partenaires et donateurs à une expérience immersive dans l’univers d’Harry Potter lors de sa traditionnelle soirée-bénéfice. Un «voyage à Poudlard» vous est proposé le 8 novembre prochain en direct de l’Île Saint-Quentin. La soirée en coûtera 180$ par personne et 200 convives y sont attendus.

Depuis le début de cette campagne annuelle 2018-2019, plus de 25 000$ ont été amassés grâce à diverses activités et la générosité de donateurs. La Fondation et le Centre le Havre tiennent à cet événement pour ainsi montrer que la lutte contre l’itinérance doit être envisagée comme une cause noble au même titre que toute autre cause.

«Comme autres types de moyens de financement, un publipostage vers les personnes privées aura lieu en novembre et décembre. Un spectacle-bénéfice d’humour sera également organisé au printemps prochain pour lancer les festivités du 30e anniversaire du Centre Le Havre», ajoute Mme Laing.

Pour réserver vos places, contactez le 819-371-1023 (Poste 7) ou le fondation@havre.qc.ca.