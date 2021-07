Camp Équipe Québec (M16) dévoile la liste des invités

Hockey Québec a confirmé la tenue de son camp d’évaluation d’Équipe Québec masculin des moins de 16 ans et il se tiendra du 20 au 23 juillet. Il se déroulera au Complexe Sportif Isatis, à Saint-Hyacinthe.

L’objectif du camp est d’introduire les joueurs et gardiens de but invités aux valeurs propres du programme Équipe Québec. Les hockeyeurs invités pourront compter sur le savoir-faire et les connaissances de spécialistes de haut niveau.

Les jeunes athlètes bénéficient de cette expertise afin de poursuivre leur cheminement et en retirent des notions qui contribueront à leur développement non seulement au niveau sportif, mais comme individus.

Voici la liste des joueurs invités : https://www.publicationsports.com/ressources/files/509/Liste_finale_2021_-_Camp_Equipe_Quebec_M16_(M).pdf?t=1625219479

Les joueurs et gardiens de but invités profiteront des conseils et de l’encadrement des entraîneurs suivant :

Arnaud Dubé – Entraîneur-chef des Élites de Jonquière (M18 AAA)

Patrick Lapointe – Entraîneur-chef du Noir et Or (M15 AAA)

Carl-Éric Lemay – Entraîneur-chef des Estacades de la Mauricie (M18 Espoir)

Maxime Boisclair – Entraîneur-chef des Gaillards du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (Collégial masculin D1)

Raphael-Pier Richer – Entraîneur adjoint des Olympiques de Gatineau (LHJMQ)

Philippe Paquette – Entraîneur-chef du Phénix du Collège Esther-Blondin (M18 AAA)

Frédéric Parent – Entraîneur-chef du Blizzard du Séminaire St-François (M18 AAA)

Éric Bouchard – Entraîneur-chef et directeur général du Collège Français de Longueuil (Junior AAA)

Entraîneurs des gardiens, camp Équipe Québec M16

Maxime Ouellet – Entraîneur-mentor (Hockey Québec)

Mathieu Dugas – Entraîneur des gardiens du Collège de Lévis (LHPS)