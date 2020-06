Camp de jour: Une place pour 200 nouveaux enfants

La Ville de Trois-Rivières a annoncé qu’elle pourra offrir une place aux quelque 200 enfants inscrits sur la liste d’attente des camps de jour.

En effet, la Ville est parvenue à offrir la grande majorité des places dans un parc situé à proximité de la résidence familiale et à conserver les fratries au même parc. Au total, ce sont 1132 jeunes qui pourront s’amuser dans les parcs trifluviens cet été.

Ravi par la nouvelle, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, tenait à souligner l’incroyable travail de la Direction de la Culture, des loisirs et de la vie communautaire qui est parvenue à se réorganiser en un temps record tout en étant le plus accommodant possible pour les parents trifluviens.

Plus de 200 nouvelles places grâce aux nouveaux ratios

Rappelons qu’à Trois-Rivières, l’annonce des nouveaux ratios par la Santé publique le 3 juin dernier est tombée le même jour où se tenaient les inscriptions. Ainsi, en plus d’ouvrir un nouveau parc dans la dernière école disponible sur le territoire, l’école Notre-Dame, dans le secteur de Pointe-du-Lac, les équipes de la Ville ont pu maximiser la capacité d’accueil des parcs tout en s’assurant du respect des mesures de distanciations.