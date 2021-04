Camp de jour: les tarifs en hausse, mais pas d’impact pour les familles cet été

La Ville de Trois-Rivières augmente de 40% le tarif de son camp de jour pour l’été 2021. Toutefois, cette hausse sera absorbée par une subvention du fonds COVID-19, de sorte que les parents qui inscriront leur enfant au camp de jour débourseront le même tarif qu’en 2020.

Cette augmentation des tarifs, à coût nul pour les parents cet été, permettra notamment d’ajuster à la hausse le salaire des animateurs et des responsables de parc en bonifiant leur formation et à offrir des plages horaires allongées en l’absence d’un service de garde.

Ainsi, une famille paiera 175$ pour inscrire un enfant au camp de jour municipal pour la durée de l’été 2021, soit du 28 juin au 13 août. Un rabais familial est offert pour l’inscription d’un deuxième ou d’un troisième enfant.

«On s’est assuré de demeurer le programme de camp de jour le moins cher au Québec dans les villes de 100 000 habitants et plus. On n’augmente pas la contribution des parents en 2021 puisque la différence sera comblée par le fonds COVID-19», précise le maire Jean Lamarche.

En comparaison, si l’on regarde uniquement les tarifs de camp de jour sans service de garde, il en coûte 280$ par enfant par été à Longueuil, 315$ à Gatineau, 303$ à Sherbrooke et 630$ à Saguenay.

C’est au terme d’un vote divisé que s’est prise la décision. Les conseillers Luc Tremblay, Valérie Renaud-Martin et Sabrina Roy auraient notamment souhaité que l’augmentation des tarifs puisse être échelonnée sur plusieurs années.

«Si tout le monde s’entend qu’on ne veut pas que les familles paient plus cher cette année, je ne comprends pas pourquoi on ne maintient pas les tarifs et qu’on se base plutôt que l’augmentation du coût de la vie», plaide Valérie Renaud-Martin, conseillère du district des Carrefours.

Son collègue du district de Châteaudun, Luc Tremblay, aurait aussi préféré voir un gel pur et simple des tarifs du camp de jour cette année, sans avoir à aller piger dans le fonds COVID-19.

Le dossier a suscité de nombreuses discussions parmi les élus du conseil municipal dans les deux dernières semaines. Plusieurs partageaient aussi une inquiétude quant à l’accessibilité du camp de jour pour les familles à faible revenu dans le cas d’une hausse de 40% des coûts.

La Ville a des ententes avec des partenaires du milieu qui sont en lien avec des personnes vivant dans une situation de pauvreté. Ces familles peuvent obtenir un soutien financier pour payer une partie du tarif, indiquait le service des loisirs de la Ville plus tôt cette semaine.

Chaque année, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et la Ville de Trois-Rivières injectent de l’argent dans un fonds afin de permettre à plus de 200 enfants vivant dans une famille défavorisée d’avoir accès au camp de jour. En 2019, l’inscription de 236 enfants a été soutenue par ce fonds.

Le conseil municipal a également convenu de retourner à la table de discussion avec l’équipe des loisirs et de la vie communautaire afin de poursuivre l’analyse de la tarification et évaluer si la hausse des tarifs peut être échelonnée sur plusieurs années.

«Le service de la Culture, des loisirs et de la vie communautaire nous a fait la démonstration de sa capacité de s’ajuster au contexte et de réviser des positions qu’on a déjà eues. À la lumière des inquiétudes du milieu communautaires et des préoccupations pour les familles dans le besoin, on pourra continuer d’analyser divers scénarios», indique Denis Roy, conseiller du district Marie-de-l’Incarnation et président du comité Culture et loisirs.

La période d’inscription au camp de jour de la Ville débutera à la fin du mois de mai. Les détails seront dévoilés demain.

Rappelons que c’est le conseil municipal qui a mandaté l’équipe des loisirs de la Ville de Trois-Rivières d’évaluer une hausse des tarifs des camps de jour, entre autres dans le but de régler une problématique de places fantômes. La Ville remarquait que considérant le bas coût du camp de jour, des gens choisissaient de payer le tarif du camp de jour au cas où ils en auraient besoin pour leur enfant, mais sans envoyer leur enfant sur une base régulière, privant d’autres familles qui en auraient eu besoin d’une place au camp de jour municipal. En se rapprochant davantage du tarif quotidien des services de garde subventionnés, la Ville souhaite renverser cette tendance des places fantômes.