Cameron Askew Ã©changÃ© : Roddie Sandilands signÃ©

LHJMQ. Le défenseur Roddie Sandilands, originaire de Williamstown en Ontario, s’est entendu avec les Cataractes. Il évoluait avec les Colts de Cornwall dans la Central Canada Hockey League (CCHL). Shawinigan a aussi échangé Cameron Askew aux Islanders de Charlottetown en retour d’un choix de 3e ronde (Québec) en 2019.

Askew avait inscrit 13 buts et 24 points en 32 matchs cette saison.

De son côté, Sandilands est âgé de 18 ans, mesure 6 pieds et 1 pouce et pèse 175 livres. En trois saisons complètes avec Cornwall, il a cumulé 21 points en plus de passer 110 minutes au cachot. Il est reconnu pour son jeu défensif et sa présence physique.

«Nous sommes très heureux de l’ajouter à notre groupe de défenseurs. J’ai vu quelques matchs de lui cette saison et il possède une très bonne première passe en plus d’avoir une bonne tête de hockey. Il pourra sans doute aider notre équipe dès cette année», a mentionné l’entraîneur-chef des Cataractes, Daniel Renaud.

Le nouveau venu devrait disputer son premier match ce soir face aux Huskies de Rouyn-Noranda. La rondelle touchera la surface glacée dès 19h au Centre Gervais Auto. (JC / Source: Cataractes.qc.ca)