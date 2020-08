Caméras de surveillance : un outil non négligeable pour la police

Le Registre des caméras de surveillance de la police de Trois-Rivières est de plus en plus populaire. Depuis son lancement, en février 2019, il a été bonifié de 30 %. Les captations vidéo résidentielles et commerciales ont d’ailleurs été utiles aux policiers pour plusieurs interventions.

Bien qu’elle ne puisse divulguer le nombre de caméras inscrites au Registre, la police de Trois-Rivières confirme que les patrouilles et enquêteurs s’y réfèrent souvent.

«On s’en sert, par exemple, pour des cas de conduites avec facultés affaiblies. C’est pratique pour connaître le trajet d’un automobiliste. On s’en sert aussi dans les affaires de délits de fuite. On peut aussi consulter les captations vidéo pour des cas d’agression à la sortie des bars, par exemple», énumère Luc Mongrain, porte-parole de la police de Trois-Rivières.

Rappelons que le Registre des caméras de surveillance est un outil supplémentaire pour aider les policiers à résoudre des enquêtes lorsqu’il n’y a aucun témoin. Le projet est né d’une idée de Patrick Beauchamp, technicien en identité judiciaire.

Les citoyens et commerçants s’inscrivent au Registre de façon volontaire. Les policiers n’ont pas accès en direct aux images filmées par les caméras. Chaque fois qu’ils désirent visionner une séquence, ils doivent en faire la demande au citoyen concerné. Celui-ci a alors le choix d’accepter ou de refuser. Le tout demeure entièrement confidentiel.

«C’est principalement grâce au bouche-à-oreille que les gens s’inscrivent, mentionne M. Mongrain. Par exemple, c’est arrivé qu’une femme capte des images de conduite dangereuse. Grâce à sa caméra de surveillance, les policiers ont fait une intervention auprès du conducteur. Par la suite, les voisins de cette femme ont décidé de s’inscrire au Registre. Ce sont des situations comme celles-là qui nous permettent d’ajouter des caméras au Registre. Plus on en a, plus ça nous aide.»

«Les caméras sont surtout installées chez des particuliers, des commerces, des entreprises gouvernementales et publiques, ajoute ce dernier. Il y a même des services de police d’ailleurs qui nous contactent parce qu’ils ont entendu parler de ce qu’on fait ici et ils veulent l’implanter chez eux.»

Pour adhérer au Registre des caméras de surveillance de la Police de Trois-Rivières, cliquez ici.