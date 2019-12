Café Frida: Une entrepreneure fidèle à ses valeurs

À 21 ans, Gabrielle Cossette s’est lancée en affaires parce qu’elle « n’avait rien à faire ». Quoi de mieux pour remplir son horaire que de se lancer en restauration, tout d’abord avec l’Éléphant, et ensuite avec le Frida qui a su recruter rapidement des fidèles. En 4 ans, le projet de Gabrielle Cossette a trouvé son créneau bien à lui et continue de faire des petits.

Certains ne le savent peut-être pas, mais le Frida n’a pas toujours été 100 % végétalien. En effet, les premiers à y avoir mangé ont déjà pu se mettre sous la dent des tranches de bacon produit localement. Cependant, Gabrielle avait déjà le végétalisme qui lui trottait dans la tête depuis longtemps, et lorsqu’elle a fait le pas dans sa vie personnelle, il allait de soi que cela se répercute également dans son milieu professionnel.

« Toutes mes entreprises ont toujours été selon mes valeurs, et uniquement selon mes valeurs. D’avoir quelque chose qui allait à l’encontre de moi, c’était juste incohérent. J’ai fait la transition tout d’abord avec le menu brunch, et ensuite avec le menu complet. Ce n’était pas une question de business, mais une question de valeurs », explique la jeune entrepreneure.

« J’ai commencé à prendre conscience des impacts écologiques de l’industrie de la viande. Ça ne prend pas grand-chose pour se rendre compte qu’il n’y a absolument rien de pire que l’industrie de la viande à encourager en tant qu’individu ».

« C’était un gros risque, parce qu’il n’y avait pas ou très peu de demande en 2015, ce qui a énormément changé en seulement quatre ans. C’était d’y aller all in qui était difficile, car les gens par exemple tiennent à leur latté fait avec du lait de vache. On a même gardé le lait de vache pendant un moment de transition », précise Gabrielle.

Elle explique que dorénavant, le Frida utilise plutôt des laits alternatifs tout aussi bons, mais avec un impact écologique moindre, en plus de ne pas y retrouver de mauvais gras. « Je pense qu’on s’habitue vite au goût. Surtout qu’ils sont bons, ils sont juste différents. Par exemple, le lait d’avoine fait une texture absolument impeccable dans un latté. On utilise notamment une gamme de produits barista conçu expressément pour mousser », renchérit-elle.

Pour changer l’image du café

Tout d’abord un café de troisième vague, le Frida a été le tout premier en Mauricie à adhérer à ce mouvement en pleine expansion. La troisième vague offre uniquement un café équitable, sans intermédiaire entre le cultivateur et le torréfacteur. De plus, Gabrielle Cossette précise que le grain sera torréfié selon son caractère, et non selon la tradition ou la demande. Le torréfacteur analysera le grain et optera pour une torréfaction optimale pour le goût.

« Par exemple, il n’y a aucune torréfaction foncée, car ça tue tous les aromates du café. Ce sont donc des torréfactions plus pâles, plutôt portées sur le fruit et qui vont laisser le café parler de lui-même. C’est une façon de traiter le café comme un ingrédient de luxe, chose qu’il est. C’est non seulement une approche plus éthique, mais également plus écoresponsable et clairement la meilleure façon pour que le café goûte ce qu’il est supposé goûter », défend la propriétaire de l’établissement.

« C’est un peu comme les bières. Il y a 20 ans, on buvait tous de la Budweizer et on pensait que c’était ça que ça goûtait, la bière. Alors qu’aujourd’hui, on a des sûres, des Brett, des IPA, des trucs super funky et c’est le même principe avec le café », ajoute-t-elle.

En plus de consciencieusement sélectionner les meilleurs torréfacteurs canadiens pour le Frida, Gabrielle Cossette rappelle que le travail pour offrir un café aussi exceptionnel que le leur ne s’arrête pas là. « On va infuser notre café avec précision à chaque infusion, c’est-à-dire qu’on va le peser avant, pendant et après la coulée, et qu’on va l’ajuster des centaines de fois par jour pour s’assurer d’avoir une infusion parfaite. On est les seuls à faire ça en Mauricie. Le café peut être bon ailleurs, mais cela relève du hasard, alors qu’au Frida, rien n’est laissé au hasard », assure-t-elle.

Le Frida fait des petits

Étant donné l’offre unique de l’entreprise de la jeune Trifluvienne, Gabrielle Cossette a vu naître des projets en continuité avec le Frida, notamment le Dep Frida. Dû à un manque de place, Gabrielle était à la recherche d’un espace cuisine supplémentaire.

« On fait tout maison : notre pain, notre ketchup, nos sauces, il n’y a absolument rien d’usiné. C’était impossible d’agrandir la cuisine du Frida sans perdre des places assises, alors qu’elles sont déjà limitées », mentionne-t-elle.

Le Dep Frida, situé sur la rue Ste-Cécile, était l’occasion d’ouvrir une petite épicerie de produits végétaliens spécialisés ainsi que de plats préparés.

Cet automne, pour célébrer son 4e anniversaire, le Frida (Gabrielle Cossette, Aurélie Lacroix et Étienne Boisvert) lançait également le livre de recettes. Petite mine d’informations, Comptoir végan regroupe, en plus d’une centaine de recettes, des articles sur les potagers urbains, la boulangerie, la conservation des aliments et les épices.

Son créneau? Véganiser des recettes que tout le monde connait déjà très bien, comme l’œuf McMuffin, la poutine ou le hot chicken. « Des recettes qu’on n’a pas envie de ne plus manger juste parce que nos convictions ont changé », précise l’entrepreneure. On y retrouve également des recettes qui ont déjà été offertes au Frida, « des recettes accessibles et qui démocratisent beaucoup la nourriture végane ».

Ce fut un automne prolifique pour Gabrielle Cossette, puisqu’elle lançait également sa boutique web pour sa ligne de vêtements Juste des plantes. Les vêtements sont fabriqués à partir de bambou et de coton biologique, et imprimés à Shawinigan.

« Je pense que notre force, c’est notre honnêteté, autant dans nos prix que dans nos produits », conclut Gabrielle Cossette.