Cadre financier de Pierre-Benoit Fortin: 5,75 M$ de plus par année

Pierre-Benoit Fortin, candidat à la mairie de Trois-Rivières, a également présenté son cadre financier mardi après-midi. On y parle de dépenses supplémentaires totales de 5,75 millions $ par année.

Ce montant représente 2% du budget 2019 de la Ville de Trois-Rivières, souligne le candidat. Il entend financer ses projets avec les surplus et les revenus provenant des nouvelles constructions résidentielles.

«Un surplus de 10 M$ est survenu en 2017 et en 2018. Rien ne laisse croire que ces surplus ne seront pas présents en 2019 avec la construction de nouvelles maisons sur le territoire de Trois-Rivières. La ville va continuer de grandir», explique le candidat.

Son engagement phare de rendre le transport en commun de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) gratuit pour tous nécessitera des investissements supplémentaires de 3,4 M$. En contrepartie, il estime qu’en éliminant la gestion de la billetterie, 400 000$ en salaire seront économisés.

M. Fortin a aussi calculé que le paiement du compte de taxe en 12 versements se fera à coût nul. Il évalue que les 6M$ en mauvaise créance seront réduits de moitié grâce à ce modèle de paiement.

L’élimination des 2093 fosses septiques dans l’est de la ville coûtera environ 7,5 M$ par année sur cinq ans. Le candidat précise qu’il y a des possibilités de financement à 100% par les paliers gouvernementaux, de sorte que la Ville ne défraierait aucuns fonds supplémentaires si c’est financé en entier.

Dans son cadre financier, M. fortin estime que son engagement que ramasser les déchets domestiques à toutes les semaines entraînera une dépense de 250 000$ supplémentaire annuellement, tandis qu’un budget supplémentaire de 600 000$ serait nécessaire pour mieux déneiger et nettoyer le centre-ville.

«Mon cadre financier est basé sur la souplesse de la Ville de Trois-Rivières sur le plan financier. C’est réalisable. Ce qui l’est le plus, c’est la gratuité du service de transport en commun pour favoriser la mobilité de la main-d’œuvre. Ça représente une dépense de 1,3% du budget total. On fera aussi des économies en abolissant la Corporation de l’île Saint-Quentin et en fermant le comptoir de taxes de la Ville», indique M. Fortin.

Il suggère aussi de rapatrier la cour municipale dans la salle du conseil de ville, «qui est inutilisée le jour. On peut le faire».