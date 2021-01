Cabaret de l’Amphithéâtre : neuf spectacles s’ajoutent en prévision de la relance des activités

La Corporation des Événements de Trois-Rivières continue de se préparer en vue d’une réouverture partielle du Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco en ajoutant neuf spectacles à sa programmation hiver-printemps.

Sous la thématique «La Relance», ces concerts s’additionnent à ceux annoncés en décembre.

La programmation inclut maintenant Les Trois Accords (12 février), Jordan Officer (13 février), Pépé et sa guitare (18 février), Irvin Blais (20 février), Sam Tucker (24 février), Gab Bouchard (26 février) Harvest – interprète les œuvres de Neil Young (27 février), Soran (5 mars) et Alexandre Da Costa (14 mars).

Dans un souci d’assurer la sécurité des artistes, du personnel et des spectateurs, la configuration du Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco sera adaptée afin de respecter les mesures sanitaires émises par la santé publique et d’assurer une distanciation physique entre les spectateurs.

La programmation complète se retrouve ici : https://www.amphitheatrecogeco.com/spectacles

Les billets pour l’ensemble de ces neuf nouveaux concerts au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières seront mis en vente le vendredi, 15 janvier à 11h et seront disponibles sur amphitheatrecogeco.com et par téléphone du mercredi au samedi de 13 h à 18 h au 819 380-9797.

Rappelons que le déploiement de cette programmation est rendu possible grâce au Plan de relance économique du milieu culturel du gouvernement du Québec. Ce soutien financier permet que les cachets et les salaires soient versés aux différents acteurs du milieu culturel impliqués peu importe la situation quant à la tenue ou non des spectacles.