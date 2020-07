CAB Laviolette: Impressionnante semaine de 1767 repas livrés

Cette semaine a eu lieu une très grosse livraison de repas congelés par le Centre d’action bénévole (CAB) Laviolette afin de desservir les bénéficiaires de services durant la période d’arrêt pour vacances. Au total, pas moins de 1767 repas ont été livrés à 142 adresses.

En tout, ce sont dix bénévoles qui ont mis la main à la pâte à la confection des repas avec le cuisinier Michel Beaulieu. Soupe-repas, pain de viande, macaroni au fromage, macaroni à la viande, pâté aux patates sauce aux œufs, chop suey au poulet, pâté chinois, poulet à la king, pain de dinde, fricassée de bœuf, omelette western et rôti de bœuf au jus étaient au menu.

Le mois dernier, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, avait visité le CAB Laviolette.

«Vous savez, depuis l’arrivée de la COVID-19, nous avons doublé d’ardeur afin de bien desservir nos gens dans le besoin. On a éliminé la popote chaude qu’on livrait trois fois par semaine afin de réduire les visites chez les gens et réduire les contacts, pour la remplacer par la livraison de repas congelés seulement, à chaque deux semaines. On parle de 1400 repas à livrer au total», avait alors confié Louise B. Germain, directrice générale du Centre d’action bénévole (CAB) Laviolette.

Pas moins de sept équipes de bénévoles chauffeurs et baladeurs ont ensuite assuré les livraisons des 1767 repas.

Rappelons que le CAB Laviolette desserre sa clientèle de Trois-Rivières à Pointe-du-Lac, ainsi que dans le secteur des Hautes Forges jusqu’à Saint-Étienne-des-Grès. La plupart des bénéficiaires de repas sont des personnes âgées et des personnes seules, ou encore des personnes devant composer avec un handicap ou qui sont en convalescence. De son côté, chef Beaulieu compte plus de 45 ans d’expérience et il fait un travail colossal pour fournir à la demande.