CAA-Québec lance un projet pilote pour les véhicules électriques

CAA-Québec va offrir à ses membres pour les propriétaires de véhicule électrique. Baptisé « Rechargez ici », ce service est un projet pilote qui permettra à CAA-Québec d’utiliser trois Hyundai IONIQ électriques ( 2 à Montréal et une à Québec), conçues spécialement pour la recharge. Les membres « à court de courant » pourront ainsi obtenir la poussée d’énergie nécessaire pour atteindre la borne la plus proche ou assurer leur retour à la maison. Mis en œuvre grâce à l’implication de précieux partenaires, Hyundai Auto Canada Corp. et Club Auto, ce projet est de nature à rassurer davantage les propriétaires de véhicules électriques. Lors d’une intervention, La IONIQ « donatrice » transfère une charge suffisante pour redonner jusqu’à 40 km d’autonomie en une vingtaine de minutes. Comme le véhicule utilise la charge de sa propre batterie pour le dépannage, son rayon d’action est limité. Le véhicule doit pouvoir revenir à sa base. Pour le projet pilote, les véhicules compatibles sont ceux dotés d’un connecteur combo : BMW i3 et i3 REX, Chevrolet Bolt EV, Ford Focus électrique, Hyundai IONIQ électrique et Volkswagen e-Golf. Les véhicules électriques non compatibles bénéficient d’un service de remorquage. Le déploiement se fera à Montréal, à Laval et à Québec dans des secteurs prédéterminés.