Une dizaine de startups de la région ont pris part à la première cohorte d’accompagnement d’entreprises Explo 3R. Le projet mis sur pied par Halo Trois-Rivières, en collaboration avec Espace-inc, a offert aux jeunes entrepreneurs un accompagnement spécialisé incluant un minimum de 20 heures de coaching individuel et huit ateliers en groupe.

Face au succès de cette première, l’équipe d’Halo Trois-Rivières travaille à mettre en place une autre cohorte à l’automne. « On a eu des entreprises de tout horizon à des niveaux différents », indique Étienne Dansereau, d’Halo Trois-Rivières.

« Pour plusieurs, ç’a permis de clarifier leur projet, ajoute-t-il. Ils ont une meilleure idée d’où ils s’en vont. Même chose avec la confiance en leur projet. Ç’a consolidé leur motivation envers leur projet. Ç’a aussi beaucoup fait progresser les entrepreneurs sur leurs capacités et leurs compétences. Plusieurs doivent maintenant tester leur offre et continuer à développer leur produit. »

C’est le cas notamment de l’entreprise Nuance Web qui aide les entreprises à s’organiser en créant, entre autres, des sites web et des applications web de gestion. Ces outils personnalisés ne sont pas disponibles sur le marché. Ils sont créés sur mesure en fonction des besoins exprimés.

« On voulait faire partie de la cohorte parce qu’on avait besoin de se créer un réseau de contacts, mentionne le cofondateur de l’entreprise, Joey St-Laurent. On nous a mis en relation avec plein d’entrepreneurs et on a eu accès à des coachs. Ça nous a ouvert plein de portes. »

« Il y a aussi une portion mentorat au projet qu’on a particulièrement appréciée, renchérit son associée, Amélie Lemire. Ça nous a permis de grandir comme entrepreneurs, mais aussi comme personnes. Cette expérience nous a beaucoup apporté. »

Les inscriptions pour la seconde cohorte se dérouleront bientôt. Les intéressés peuvent restés informés via la page Facebook d’Halo Trois-Rivières.