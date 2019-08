«Ça devient presqu’un cliché, mais le souriromètre est dans le tapis!»  – Dominic Fugère

Le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominic Fugère, s’est dit satisfait du premier week-end de courses.

«Ça devient presqu’un cliché, mais la manufacture à sourires est en marche. Le souriromètre est dans le tapis! On n’a pas de chiffres, mais on voit le feeling sur le terrain et la réception du public. On est très heureux et c’est un bon départ pour la semaine prochaine.»

«Ç’a bien été pour les camionnettes. On aurait aimé en avoir plus, mais je ne suis pas fâché d’une certaine façon parce que ça permet de nous adapter. On voulait inviter des Américains, mais il aurait fallu leur permettre de rouler avec leurs pneus. On n’a pas voulu le faire, car ils auraient brisé notre piste. Serge et Guillaume Michaud ont fait un travail incroyable et de mettre Camirand dans un camion, c’est une belle fleur pour nous.»

Quelques orages se sont invités samedi, sans nuire au fonctionnement du Grand Prix.

«Ça nous a permis de tester notre protocole d’évacuation de gradins, protocole que nous avions finalisé vendredi. On n’avait jamais eu à évacuer alors ce fut bénéfique. On avait pris le protocole de NASCAR et ç’a très bien été.»

Et ce qui l’a plus marqué?

«Le show! Nous avons eu tout un show dans toutes les classes. On l’a vu entre Nick Reimer et Steve Pasco hier, et aussi en Rallycross (FIA). Ce qui m’a le plus frappé, c’est l’ampleur internationale de l’élèvement. Sur le podium, on avait un Norvégien, un Letton et un Russe. J’ai présenté au maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, le nouveau directeur exécutif de la série, un Danois. On avait des Japonais et des Américains aussi sur le site, dans notre loge.»

Le Grand Prix de Trois-Rivières et la série de Rallycross FIA tombent en année de négociations et M. Fugère a d’ailleurs rencontré le nouveau directeur exécutif pour en discuter. Les discussions devraient se poursuivre prochainement.