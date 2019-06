Ça bouge samedi à Trois-Rivières!

Plusieurs activités se tiendront le 15 juin à Trois-Rivières. En voici un aperçu.

Portes ouvertes à l’usine Kruger

L’usine Kruger de Trois-Rivières (3735, boul. Gene-H.-Kruger) ouvrira ses portes à l’ensemble de la population le 15 juin de 9h à 16h. Les citoyens auront l’occasion de découvrir l’envers du décor et d’en apprendre davantage sur les opérations de l’usine trifluvienne. Au programme: tournée de la cour de l’usine en autobus, visite des machines à papier, du convoyeur et de l’emballeuse. Inscription: www.kruger.com/visite

Journée des petits entrepreneurs

De 9h à 12h à l’île Saint-Quentin, 15 petites entreprises se regrouperont dans le cadre de La Grande journée des petits entrepreneurs. Le rassemblement trifluvien réunira 24 entrepreneurs âgés entre 5 et 12 ans. Les jeunes sont amenés à développer une petite entreprise d’un jour dans une ambiance festive et conviviale. Confections gourmandes, œuvres d’arts, savons artisanaux, etc. : une belle variété sera présente sur le site. (https://www.lhebdojournal.com/place-aux-petits-entrepreneurs-a-trois-rivieres/)

Place au Sunsation

Plusieurs artistes de renommée internationale se produiront lors du festival de musique électronique Sunsation, dont R3HAB, Valentino Khan, Crankdat et Dzeko. L,événement se déroule à l’esplanade de l’Amphithéâtre Cogeco. L’an dernier, plus de 3500 festivaliers avaient répondu présents.

Cirque Orphelin des Sages Fous

La saison de théâtre insolite prend son envol. Pour l’occasion, le Cirque Orphelin des Sages Fous sera présenté à l’église St. James le 15 juin, un retour en ville après un parcours dans plus de 60 festivals répartis dans 16 pays. Sont aussi présentés Est-ce une vie?, Aquaphonie et Mea Culpa. D’autres pièces seront aussi présentées les 23 et 24 août, ainsi que les 27 et 28 septembre.

L’art des tourneurs de bois

L’Association des Tourneurs sur bois du Québec expose à l’espace galerie de la Boutique EMA jusqu’au 4 août. Le vernissage aura lieu le 15 juin entre 14h et 16h en présence des artisans. Pas moins de 70 pièces sont présentées pour l’occasion.