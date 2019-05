Ça bouge ce week-end!

Plusieurs activités parsèmeront la fin de semaine aux quatre coins de Trois-Rivières. En voici un aperçu.

25 mai

Rallye des bonnes causes

C’est tout le secteur de Pointe-du-Lac qui se mobilise dans le cadre du Rallye des bonnes causes. Au programme: portes ouvertes au Moulin seigneurial et à Plein Air Ville Joie, méga vente de garage au Centre d’éducation populaire (490, rue Grande-Allée), rallye dans les locaux de la bibliothèque Simone-L.-Roy, initiation à la boxe au club GO Boxe 3R et découverte de l’art équestre à l’école d’art équestre Beauvallon.

Vente trottoir équitable

La rue Notre-Dame Centre sera de nouveau l’hôte de la Vente trottoir équitable les 25 et 26 mai. Le Marché Notre-Dame, la Microbrasserie le Temps d’une pinte, la Meraki, PURR VNTG, la Brouette, le Pompon laine café, le Brun en ville, la Boîte à coupe, Nys Pâtisserie, le Café Morgane, la Biennale internationale d’estampe contemporaine de TR, l’Atelier Presse papier, le O petit coin, Comsep, Open Trois-Rivières, les Édition d’art Le Sabord, les Éditions des Écrits des forges, CASAFRIQ, Sprint emploi, la Puce rock et Très Swing participeront à l’événement. C’est l’occasion de découvrir des commerçants d’ici qui ont à cœur une consommation responsable, éthique, durable et respectueuse de l’environnement.

Méga vente de garage à l’île St-Quentin

Dès 9h, le Parc de l’île St-Quentin tiendra sa Méga vente de garage et ouvre ses portes gratuitement aux visiteurs pour marquer le coup. Jusqu’à 16h, les visiteurs pourront parcourir les différents emplacements de vente regroupés autour du pavillon des baigneurs.

Marche familiale avec les lockoutés d’ABI

Des familles de la région, des militants syndicaux de partout au Québec et même du Canada et des États-Unis convergeront vers Trois‑Rivières pour participer à la Grande marche familiale avec les lockoutés d’ABI. À la rue depuis le 11 janvier 2018, les 1030 lockoutés membres du Syndicat des Métallos sont pris en otage par les multinationales de l’aluminium Alcoa et Rio Tinto. Ce conflit affecte non seulement les 1030 familles. Des discours seront prononcés avant la marche devant l’Amphithéâtre Cogeco, vers 11 h. Une deuxième vague de prises de parole se déroulera ensuite au retour du trajet au même endroit, vers 12 h15.

Petits chanteurs de la Maîtrise du Cap

Le concert «Hymnes à la beauté» sera présenté le 25 mai à 19h30 à la Chapelle du Séminaire St-Joseph. Le chœur proposera un répertoire varié qui est dédié à des compositeurs du 20e et du 21e siècle. Le concert sera dirigé par Claire Bisaillon. Cinq musiciens se joindront aux petits chanteurs : Francine Dufour et Catherine Laurin (violon), Justine Béliveau (alto), Sébastien Lépine (violoncelle) et Martin Bournival (piano). Billets en prévente au Centre de Pianos Mauricien et au bureau de la Maîtrise du Cap. Des billets seront aussi disponibles à la porte de la Chapelle le soir du spectacle.

Petits Chanteurs de Trois-Rivières

Les Petits Chanteurs présenteront le concert «Gloria de Vivaldi» le 25 mai à 19h30 à l’église Sainte-Marguerite (rue Brébeuf), sous la direction musicale de Luc Darveau. Les choristes seront accompagnés de Geneviève Lenoir, soprano colorature, de Ïoan Bastarache, organiste, et d’un orchestre de chambre. C’est la dernière fois que Luc Darveau dirigera les Petits Chanteurs, après 12 années à la direction artistique. Admission générale: 20$, 15$ pour les étudiants. Gratuit pour les 12 ans et moins. Pour se procurer des billets: 819 374-4009 ou chorale@pctr.qc.ca

***

26 mai

Métier policier

La Direction de la police de Trois-Rivières invite la population à l’activité familiale «Métier policier», ce dimanche au quartier général (2250, boul. des Forges, entrée rue Papineau). Pour l’occasion, il y aura notamment une clinique d’information sur l’installation des sièges d’enfant et la réglementation en vigueur.

De plus, les patrouilleurs de l’Unité de soutien opérationnel et de la Surveillance du territoire seront présents avec divers équipements. Il y aura également l’exposition de plusieurs véhicules d’urgence: bateau, poste de commandement, camion du superviseur, T-3, etc. Un technicien en identité judiciaire sera présent et exposera certaines techniques de prélèvements.

De plus, les agents communautaires offriront gracieusement un breuvage, café / limonade, à l’image du programme « Café avec un policier » et profiteront de l’occasion pour informer la population sur les programmes de prévention en vigueur.

Défi Têtes rasées de Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec

Des dizaines de personnes se feront raser le coco dès 13h au profit de Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec à la place centrale du Centre Les Rivières. C’est l’occasion de découvrir leur histoire et les raisons qui les poussent à poser ce grand geste de solidarité.

Marche de l’espoir

La 24e édition de la Marche de l’espoir au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques – Mauricie se déroulera au parc portuaire de Trois-Rivières. Plusieurs centaines de marcheurs sont attendus pour l’occasion. Le départ officiel de la marche de cinq kilomètres se fera à 10h.

Cinq siècles de grande musique

La chorale L’Orphéon de Trois-Rivières présentera son concert Cinq siècles de grande musique à 14h à la Cathédral e de Trois-Rivières. Le chœur à quatre voix mixtes, formé de près de 70 choristes et accompagné pour l’occasion des chanteurs des Pauvres de St-François, célébreront cinq siècles de chant sacré. Accompagné d’un quintette de cuivres, de timbales, d’un violon et des grandes orgues de la cathédrale de Trois-Rivières, le chœur saura dévoiler toute la richesse de cette musique, du XVIe à aujourd’hui. Les billets pour assister au concert sont en vente au coût de 20$ auprès des choristes ou via la billetterie lepointdevente.com

Marche du rein

La traditionnelle Marche du rein, au profit de la Fondation canadienne du rein, se tiendra à Trois-Rivières ce dimanche au parc de la Terre des Loisirs, dans le secteur de Saint-Louis-de-France. L’accueil et l’inscription des marcheurs se feront à 9h, tandis que le départ de la marche aura lieu à 10h. On peut aussi s’inscrire en ligne à marchedurein.ca. Notons que dans le but de réduire l’empreinte écologique de l’activité, les marcheurs sont invités à apporter leur gourde ou leur bouteille réutilisable, puisque les bouteilles d’eau ne seront plus offertes sur le site de la marche. Dans la région, on estime que près de 1200 personnes sont aux prises avec la maladie rénale à différents degrés de la maladie.

Choeur du Roy

Le concert Vivaldi aura lieu le 26 mai à 14h à la chapelle du Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières. Admission: 20$ (gratuit pour les 12 ans et moins). Les billets sont disponibles auprès des choristes et à la porte le jour du concert. Info: 819-376-9968.

Le Chœur des Pèlerins et Nathalie Choquette



Le Concert du printemps mettra en vedette le Chœur avec Nathalie Choquette le 25 mai à 20h et le 26 mai à 14h au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Les billets sont en vente auprès des choristes et du directeur musical, ainsi qu’à la billetterie de Trois-Rivières (819 380-9797 ou www.cultur3r.ca).