BUZZ on bouge: 15 minutes pour bouger dehors

Crédit photo : Photo courtoisie

ACTIVITÉ PHYSIQUE. Trois-Rivières en action et en santé (TRAS) invite la population à bouger 15 minutes à l’extérieur soit à 10h ou midi le 1er mai prochain dans le cadre du BUZZ on bouge! à Trois-Rivières.

Cette initiative vise à mobiliser la population, les organismes sportifs et communautaires, les entreprises, les établissements scolaires et les services de garde éducatifs à l’enfance de la grande ville de Trois-Rivières dans le cadre du Défi Santé 2018.

Le Buzz on bouge! est un événement annuel qui invite la population trifluvienne à faire de l’activité physique l’espace d’une pause du matin ou de l’heure du dîner. C’est aussi un moyen pour rappeler aux gens qu’il y a de nombreux bienfaits à s’activer et de donner le goût de bouger durant toute l’année.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de diverses actions de TRAS et de ses partenaires qui œuvrent chaque jour à mettre en place des environnements favorables pour l’adoption et le maintien d’un mode de vie physiquement actif et d’une saine alimentation plus particulièrement pour les gens issus de milieux défavorisés.

C’est la conseillère municipale du district de la Madeleine, Sabrina Roy, qui agit à titre de porte-parole de cette deuxième édition.

«Le 1er mai prochain, sortez à l’extérieur seul ou en groupe et bougez pendant 15 minutes. C’est un petit 15 minutes qui peut se transposer dans la vie de tous les jours et être très bénéfique sur la santé des gens de toutes les tranches d’âges», souligne-t-elle.

L’année dernière, plus de 750 personnes ont participé à cette activité.