Bulles d’eSPoir: la SP Mauricie amasse 34 000$

Grâce à la campagne Bulles d’eSPoir, la Société canadienne de la sclérose en plaques – section Mauricie a amassé 34 000$.

Cette deuxième édition de cette pétillante campagne a réuni plusieurs généreux donateurs et entreprises de la région qui ont osé déguster et boire la vie en rose pour la cause.

Les fonds amassés à l’occasion de la campagne Bulles d’eSPoir permettront de financer des programmes et des services essentiels ainsi que des travaux de recherche d’avant-garde.

En achetant un coffret, les amateurs de bulles ont contribué aux efforts qui sont déployés pour stopper la SP tout en soutenant les personnes qui vivent avec cette maladie près de chez nous.